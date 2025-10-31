विश्व शांति के लिए दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे उद्घाटन
रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इससे पहले, आर्य समाज की महिलाएं सामूहिक महायज्ञ करेंगी। सम्मेलन में छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत मेधावी छात्रों को 1.25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित होने वाले विश्व शांति और आध्यात्मिक जागृति को समर्पित अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभारंभ करेंगे।
इस महासम्मेलन से पहले आर्य समाज की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सबसे बड़ा सामूहिक महायज्ञ संपन्न किया जाएगा। वहीं, महासम्मेलन में भारत और विदेशों से आए प्रतिनिधियों हिस्सा लेंगे।
इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दिवंगत अध्यक्ष सुरेश चंद्र आर्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी। महासम्मेलन में आर्य समाज अपने आर्य प्रगति छात्रवृत्ति योजना विस्तार की भी घोषणा करेगा। इस पहल के तहत देशभर के वंचित और मेधावी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए एक करोड़ 25 लाख रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।
ज्ञान ज्योति पर्व के अध्यक्ष एस के आर्य ने 11,111 की संख्या के महत्व को बताते हुए कहा कि इन यज्ञों के माध्यम से आर्य समाज वैदिक शांति, एकता और सत्य जीवन का संदेश पुन जीवित करेगा। महासम्मेलन में मूल्य आधारित परिवार, नई सामाजिक चुनौतियों और क्षेत्रवाद जैसे गंभीर विषयों पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित की जाएगी।
अमेरिका के प्रतिनिधि विद्याभूषण वर्मा ने बताया कि इस वर्ष एक करोड़ तीन लाख की अतिरिक्त राशि 330 छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु दी जाएगी। जिसका लक्ष्य युवाओं को भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा से जोड़ना है।
गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत ने बृहस्पतिवार को सम्मेलन स्थल का दौरा किया। इस महासम्मेलन में मारीशस और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपतियों सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसी कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल होंगी।
