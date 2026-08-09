'कानून-व्यवस्था से जानबूझकर हो रहा समझौता', ममता बनर्जी पर हमले के बाद अरविंद केजरीवाल का सत्ता पक्ष पर तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार पर हुए कथित हमले की घटना के बाद देश का सियासी पारा गरमा गया है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने इस पूरी घटना को "बेहद चौंकाने वाला और भयावह" करार दिया है।

'हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, ममता दी' अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन स्पष्ट रूप से जाहिर किया है। हमलावरों के दुस्साहस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, "यह बिल्कुल चौंकाने वाला और भयानक है। ममता दीदी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी कार पर हमला करने वाले उन गुंडों का दुस्साहस तो देखिए। हम पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, ममता दी।" इस बयान के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ है।

कानून-व्यवस्था और भाजपा पर साधा सीधा निशाना केजरीवाल ने इस घटना के बहाने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्र सरकार पर भी सीधा और तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी नेताओं को धमकाने और उन पर हमले करवाने के लिए कानून-व्यवस्था के साथ जानबूझकर समझौता किया जा रहा है।