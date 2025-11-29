कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 7 दिन बढ़ाई, NCP नेता और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में है शामिल

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत सात और दिनों के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई के दौरान हिरासत को 5 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनमोल बिश्नोई एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर फायरिंग, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और कई अन्य मामलों में वांछित है। उसे 18 नवंबर को अमेरिका से “रिमूव” (डिपोर्ट के समान प्रक्रिया) किया गया था। वह पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था।