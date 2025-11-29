कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 7 दिन बढ़ाई, NCP नेता और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में है शामिल
दिल्ली की अदालत ने अमेरिका से प्रत्यर्पित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अनमोल पर एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर गोलीबारी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वह लॉरेंस बिश्नोई के टेरर-गैंगस्टर सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अमेरिका से डिपोर्ट किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत सात और दिनों के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई के दौरान हिरासत को 5 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।
अनमोल बिश्नोई एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के आवास पर फायरिंग, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और कई अन्य मामलों में वांछित है। उसे 18 नवंबर को अमेरिका से “रिमूव” (डिपोर्ट के समान प्रक्रिया) किया गया था। वह पिछले साल नवंबर में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था।
इससे पहले 19 नवंबर को अनमोल, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और नजदीकी सहयोगी है, को 11 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया था। 2022 से फरार चल रहा और अमेरिका में रहने वाला अनमोल, अपने भाई लॉरेंस द्वारा संचालित टेरर-गैंगस्टर सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19वें आरोपी के रूप में सामने आया है
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।