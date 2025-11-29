Language
    आतंकी नेटवर्क की जांच बाकी, अनमोल बिश्नोई की कस्टडी बढ़ी; पाक गैंगस्टर का नाम भी आया सामने

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:02 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी नेटवर्क मामले में अनमोल बिश्नोई की हिरासत बढ़ा दी है। जांच में पाकिस्तान के एक गैंगस्टर का नाम भी सामने आया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। एनआईए नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रही है और पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर नजर रख रही हैं।

    अदालत ने गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अनमोल ने कोर्ट से इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तानी गैंग्स्टर शहजाद भट्टी द्वारा दी गई धमकियों का हवाला देते हुए अदालत में आवेदन दाखिल कर अपनी सुरक्षा की मांग का अनुरोध किया था।

    ऐसे में गंभीर खतरे के मद्देनजर विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने पहली बार अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए अदालत की कार्यवाही एनआईए मुख्यालय में आयोजित की। एनआईए एक्ट की धारा 12 अदालत को यह अधिकार देती है कि वह सुरक्षा कारणों से किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकती है। अनमोल बिश्नोई को अब पांच दिसंबर को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    अनमोल बिश्नोई की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी ने इंटरनेट मीडिया पर खुली धमकी दी कि वह अनमोल और उसके परिवार को निशाना बनाएगा। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसी आनलाइन वीडियो आधारित धमकियों ने पहले भी वास्तविक हिंसा का रूप लिया है।

    अनमोल ने अपने आवेदन में मार्च 2025 के जालंधर ग्रेनेड अटैक घटना का उल्लेख किया, जिसमें इंटरनेट मीडिया पर धमकी मिलने के बाद एक इन्फ्लुएंसर के घर पर ग्रेनेड फेंका गया था। अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि अनमोल को बुलेटप्रूफ वाहन, बुलेटप्रूफ जैकेट व पर्याप्त सशस्त्र सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

    एनआईए की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक राहुल त्यागी ने अनमोल की 10 दिन की अतिरिक्त कस्टडी मांगते हुए दलील दी कि आरोपित ने यूरोप में फैले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसकी जांच बाकी है।

    इसके अलावा पाकिस्तान से उसके गैंग के सदस्यों तक पहुंचे हथियारों की सप्लाई चेन का भी पता लगाना है। गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर 2024 में हुई फायरिंग और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या सहित 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह जेल में बंद लारेंस बिश्नोई के गैंग का फिरौती नेटवर्क संभालता था।

