'अब पूरे देश में होगा आंदोलन', अंकिता भंडारी के माता-पिता ने इंडिया गेट पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर अंकिता के माता-पिता, कई विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के इंडिया गेट पर रात भर जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अंकिता के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया।

परिजनों और प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाए जाने को लेकर है। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करने के बजाय मुख्य आरोपी से जुड़े व्यक्ति को उच्च पद की जिम्मेदारी दी जा रही है।

हिरासत में लिए जाने से पहले अंकिता की मां ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द नहीं की जाती, वे अपनी मांग पर अडिग रहेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें सार्वजनिक स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई, तो वे अपने घर में ही भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगी।

सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम वहीं, अंकिता के पिता ने केंद्र सरकार को सीधा 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सिक्किम के गवर्नर के तौर पर दुष्यंत कुमार की नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने आगाह किया कि यदि नियुक्ति वापस नहीं ली गई तो पूरे देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।