अंकिता भंडारी केस: पिता का सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम, दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति रद करने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम का नाम बेटी की हत्या से जुड़े होने के बावजूद सिक्किम के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। अं

किता के पिता ने मांग की है कि यदि 24 घंटे के भीतर यह नियुक्ति रद नहीं की गई, तो उत्तराखंड समेत देशभर में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

वीरेंद्र सिंह भंडारी ने दिल्ली में कहा कि वे इसी मांग को लेकर एक दिन पहले यहां पहुंचे थे और इंडिया गेट पर धरना देने की योजना थी।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामले में सीबीआई की जांच चल रही है, तो दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल कैसे नियुक्त किया जा सकता है।

सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई की मांग

अंकिता के पिता ने सीबीआई से उन लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की, जो उनके आरोप के मुताबिक मामले में सबूत नष्ट किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने 18 और 19 सितंबर 2022 के लिए अजय कुमार और दुष्यंत कुमार के लोकेशन डेटा तथा फोन रिकॉर्ड हासिल करने की भी मांग की, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की जांच हो सके।

पुलकित के पुराने फोन का डेटा निकालने की मांग

वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोपी पुलकित के उस पुराने मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल करने की मांग की, जिसे उनके अनुसार एसआईटी बरामद नहीं कर सकी थी।

उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित फोन के लिए डुप्लिकेट सिम हासिल कर उपलब्ध तकनीकी माध्यमों से डेटा निकालने की कोशिश की जाए। उनका कहना है कि इससे पता चल सकेगा कि घटना के दिन पुलकित किन लोगों के संपर्क में था।