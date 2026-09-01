साफ-सुथरा और हरा-भरा होगा आनंद विहार, सड़क सुधार से मलबा हटाने तक चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के प्रमुख परिवहन केंद्र आनंद विहार को धूल, गड्ढों से मुक्ति और सड़कों पर हरियाली बढ़ाने के लिए नगर निगम ने तीन किलोमीटर के दायरे में व्यापक अभियान शुरू किया है।

आनंद विहार आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र के आसपास टूटी सड़कें, गड्ढे, उड़ती धूल और सड़क किनारे पड़ा सीएंडडी वेस्ट लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

अब निगम ने क्षेत्र को साफ और सुरक्षित बनाने के साथ हरियाली बढ़ाने की योजना पर भी काम तेज कर दिया है। पूर्वी जोन के उपायुक्त अजहरुद्दीन काज़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इलाके का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की।



उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत आनंद विहार से जुड़ी मुख्य सड़कों, फुटपाथ और पक्के रास्तों की डीप क्लीनिंग के साथ नियमित वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी।