अब खुलेगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर, दिल्ली को मिलेगी सिग्नल-फ्री यात्रा; अमित शाह 29 सितंबर को करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर 29 सितंबर को जनता के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस 9 साल की देरी से बने कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे मयूर विहार से एम्स तक का सफर सिग्नल-फ्री हो जाएगा।

बता दें कि यह कॉरिडोर मयूर विहार फेस-1 से सराय काले खान तक साढ़े तीन किलोमीटर लंबा बनाया गया है। इसके उद्घाटन के साथ ही मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को किया जाएगा समर्पित।

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