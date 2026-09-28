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अब खुलेगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर, दिल्ली को मिलेगी सिग्नल-फ्री यात्रा; अमित शाह 29 सितंबर को करेंगे उद्घाटन

By V K Shukla Edited By: Kapil Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 03:50 PM (IST)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 29 सितंबर को बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जो 9 साल की देरी के बाद जनता के लिए खुलेगा।

बारापुला फेस-3 एलिवेटेड कॉरिडोर। जागरण

बारापुला फेस-3 एलिवेटेड कॉरिडोर। जागरण

HighLights

  1. 29 सितंबर को खुलेगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर।

  2. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन।

  3. मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल-फ्री सफर।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर 29 सितंबर को जनता के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस 9 साल की देरी से बने कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे मयूर विहार से एम्स तक का सफर सिग्नल-फ्री हो जाएगा।

बता दें कि यह कॉरिडोर मयूर विहार फेस-1 से सराय काले खान तक साढ़े तीन किलोमीटर लंबा बनाया गया है। इसके उद्घाटन के साथ ही मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को किया जाएगा समर्पित।


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