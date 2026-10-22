त्रिपुरा के युवक से नस्लीय दुर्व्यवहार का आरोप, दिल्ली के कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और अपमान के मामले में दिल्ली के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को लेकर विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आमिर अपने घर पर नहीं मिला दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फाॅर नाॅर्थ ईस्टर्न रीजन (स्पूनर) ने जांच के लिए आईएफएसओ से अनुरोध किया है। वहीं, त्रिपुरा पुलिस ने भी आमिर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की टीम जब बाड़ा हिंदूराव स्थित आमिर के घर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आमिर शौकीन, त्रिपुरा के युवक की शारीरिक बनावट और क्षेत्रीय पहचान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवक को चीनी बताने और उसके रूप-रंग की तुलना करने जैसी टिप्पणियां किए जाने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद पूर्वोत्तर के लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई।

स्क्रिप्टेड वीडियो का किया दावा त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली ने भी पुलिस से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और इलेकट्रानिक साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद आमिर ने इंटरनेट मीडिया पर माफी मांगते हुए दावा किया कि वीडियो स्क्रिप्टेड था और युवक को वह पहले से जानता है। उसने कहा कि उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि, इस सफाई के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी है।