दिल्ली-बिलासपुर फ्लाइट में बड़ा हादसा, रनवे पर एलाइंस एअर के विमान का टायर फटा; 41 यात्री थे सवार  

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से बिलासपुर पहुंची एलाइंस एअर (देश की एकमात्र सरकारी एयरलाइंस) की एक उड़ान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान का पहिया अचानक फट गया और उसमें चिंगारी उठती देखी गई।

विमान रनवे पर कुछ दूरी तक घिसटता रहा, इस बीच पायलट की त्वरित सूझबूझ और नियंत्रण से विमान को सुरक्षित रोक लिया गया, जिससे उसमें सवार सभी 37 यात्री और 4 क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।

सुबह 10:55 बजे उड़ा था विमान एलाइंस एअर की उड़ान संख्या 9आइ 613 ने शुक्रवार सुबह करीब 10:55 बजे दिल्ली से बिलासपुर के लिए उड़ान भरी थी। लगभग 11 बजे जब विमान बिलासपुर एअरपोर्ट के रनवे पर स्पर्श कर रहा था, तभी उसका पहिया पंक्चर होकर फट गया।

पहिया फटने के बाद पैदा हुए घर्षण से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। रनवे पर घिसटते विमान को पायलट ने सूझबूझ से संभाला और बड़ा हादसा होने से रोक लिया। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा और सभी यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल भवन पहुंचाया गया। इसके बाद बिलासपुर से आगे जाने वाली उड़ान को रद कर दिया गया। सरकारी कंपनी है एलाइंस एअर एलाइंस एअर भारत की एक प्रमुख क्षेत्रीय एयरलाइन है। जहां आज देश की अधिकांश एयरलाइंस निजी हाथों में हैं, वहीं एलाइंस एअर पूरी तरह से एक सरकारी एयरलाइन है। इसकी स्थापना 1996 में इंडियन एयरलाइंस की एक सहयोगी कंपनी के रूप में हुई थी।

बाद में यह एअर इंडिया की सहायक कंपनी बनी। वर्ष 2021-22 में जब केंद्र सरकार ने एअर इंडिया का निजीकरण कर उसे टाटा ग्रुप को सौंपा, तब एलाइंस एअर को उस सौदे में शामिल नहीं किया गया। एलाइंस एअर का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की 'उड़ान' योजना के तहत देश के छोटे-छोटे शहरों (जैसे बिलासपुर, शिमला, कुल्लू आदि) को बड़े मेट्रो शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ना है। इसके बेड़े में मुख्यतः छोटे एटीआर और डोर्नियर विमान शामिल हैं।

आखिर कैसे फटा टायर ? होगी जांच बिलासपुर में लैंडिंग के दौरान एलाइंस एअर के विमान का टायर फटने की घटना के बाद डीजीसीए और एलाइंस एअर की तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी है। विस्तृत जांच के जरिए हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा।

यह पता लगाया जा रहा है कि क्या रनवे पर कोई धातु का टुकड़ा, गिट्टी या बाहरी वस्तु पड़ी थी, जिससे टकराकर टायर कटा। यह भी पता लगाया जा रहा है कि लैंडिंग के समय टायर में नाइट्रोजन गैस का दबाव मानक स्तर पर था या नहीं, और टायर की घिसावट की सीमा क्या थी।