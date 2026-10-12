'जंतर-मंतर ही तो खत्म हुआ है...', प्रदर्शन स्थल बैन होने पर बोले अखिलेश यादव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में डिनोटिफाई कर दिया है। जिसका मतलब है कि अब जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। इसी पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला, जहां बैठेंगे वही जंतर-मंतर बन जाएगा।

इंडी गठबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक निकाले जा रहे मार्च में शामिल हुए अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले, 'जो कमजोर लोग होते हैं वो पुलिस को आगे करते हैं। वो जानते हैं कि वो गलत हैं। वो अपनी गलती को छिपाने के लिए फोर्स को आगे कर रहे हैं।'