पुणे से दिल्ली आ रहा अकासा एयर का विमान पक्षी से टकराया, हुई सुरक्षित लैंडिंग
पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की एक उड़ान पक्षी से टकरा गई, जिससे यात्रियों में कुछ दहशत फैल गई। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली में उतरा। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि इंजीनियरिंग टीम घटना की जांच कर रही है और निरीक्षण के बाद विमान को सेवा में वापस लाया जाएगा। प्रभावित उड़ान QP1607 बोइंग 737 MAX 8 विमान द्वारा संचालित थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे से दिल्ली आ रहा अकासा एयर का एक विमान शुक्रवार को पक्षी से टकरा गया। लैंडिंग से ठीक पहले हुई इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया, हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई।
घटना के संबंध में एयरलाइन के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि विमान की इंजीनियरिंग टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है और निरीक्षण के बाद उसे सर्विस के लिए छोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की फ्लाइट (संख्या- QP1607) पक्षी से टकरा गई। इसके बाद विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को फ्लाइट से उतार लिया गया।
उन्होंने यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बोइंग 737 MAX 8 विमान द्वारा संचालित यह फ्लाइट शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उतरी थी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
