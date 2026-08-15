Air India विमान की खतरनाक घटना में नया एंगल, अब मेंटेनेंस रिकॉर्ड से खुलेगा तकनीकी गड़बड़ी का राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 4 अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआइ-2379 (एयरबस ए320नियो, एमएसएन 08470) में हवा में हुए ट्रिपल हाइड्रोलिक प्रेशर लास (तीनों द्रव चालित दबाव प्रणालियों के बंद होने) और अचानक आए 300 फीट से अधिक के गोते की गहराई से जांच कर रही एयरबस और फ्रांस की राष्ट्रीय विमानन दुर्घटना जांच एजेंसी बीईए (ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फार सिविल एविएशन सेफ्टी) ने अब एअर इंडिया के रखरखाव (मेंटेनेंस) बैकग्राउंड पर फोकस बढ़ा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन नियमों के तहत जांच में शामिल हुई एयरबस के लीक हुए आधिकारिक दस्तावेजों से साफ हुआ है कि जांचकर्ताओं ने घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए एअर इंडिया से रखरखाव से जुड़े महत्वपूर्ण रिकार्ड्स और निरीक्षण परिणामों की तत्काल मांग की है।



उड़ान के दौरान विमान में एक के बाद एक बड़ी गड़बड़ियां हुईं। सबसे पहले विमान का मुख्य हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हुआ। इसके ठीक एक सेकंड बाद विमान के बाकी दोनों सिस्टम भी ठप पड़ गए। हाइड्रोलिक सिस्टम विमान के ब्रेक और दिशा बदलने वाले हिस्सों को ताकत देने का काम करता है।

तीनों सिस्टम बंद होने की वजह से विमान को मोड़ने और ऊपर-नीचे करने वाले मुख्य पुर्जे (एलीवेटर और एलिरान) करीब चार सेकंड के लिए पूरी तरह बेअसर हो गए। इस दौरान विमान का संतुलन बिगड़ने लगा और उसका आटोपायलट सिस्टम अपने आप बंद हो गया।



काकपिट में मौजूद सह-पायलट ने तुरंत स्थिति संभालने के लिए विमान के अगले हिस्से को नीचे झुकाने (''नोज-डाउन'') की कोशिश की, लेकिन बंद पड़ी प्रणाली ने उनके निर्देशों पर तुरंत कोई असर नहीं दिखाया। एयरबस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह पूरी समस्या ''हाइड्रोलिक ग्रीन प्रेशर स्विच'' नाम के एक छोटे से पुर्जे में आई खराबी के कारण शुरू हुई, जिसने उड़ान नियंत्रित करने वाले कंप्यूटरों को गलत सिग्नल भेज दिए थे।

इसी सिलसिले में एयरबस ने एअर इंडिया से हाइड्रोलिक प्रणाली पर पिछले 30 दिनों में की गई सभी हालिया रखरखाव गतिविधियों का विस्तृत रिकार्ड मांगा है, ताकि यह समझा जा सके कि हाल ही में प्रणाली में कोई मरम्मत तो नहीं की गई थी।

इसके अलावा, तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियों के तहत आने वाले सिस्टम प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसड्यूसर (दबाव परिवर्तक) और संकेतक प्रणालियों के तुरंत आपरेशनल टेस्ट कर उनके परिणाम साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। एयरबस ने विमान के 50वीयू पैनल (विमानिकी और विद्युत उपकरण पैनल) पर लगे सभी दबाव परिवर्तकों और रिसाव मापक स्विचों को निकालकर उनका निरीक्षण करने और संबंधित तारों की जांच (वायरिंग चेक्स) की रिपोर्ट जमा करने को कहा है।



हवा में अचानक आए खतरनाक झटके और ऊंचाई में गिरावट के कारण विमान के ढांचे पर भारी दबाव पड़ा है। इस ''लोड एक्सीडेंस'' (अत्यधिक भार दबाव) को देखते हुए एयरबस ने एएमएम 05-51-17 (एयरबस विमानों की एक विशिष्ट तकनीकी रखरखाव नियमावली प्रक्रिया) मानकों के तहत पूरे एयरफ्रेम (विमान के ढांचे) की मजबूती जांचने और इस संरचनात्मक निरीक्षण के परिणाम तुरंत सौंपने का आदेश दिया है।