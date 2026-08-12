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    फ्लाइट उड़ाने से पहले पायलट की कितनी होती है जांच? फुकेट फ्लाइट कांड के बाद डोप टेस्ट पर जोर

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:09 PM (GMT+05:30)

    फुकेट-दिल्ली उड़ान में पायलट के नशे में पाए जाने के बाद भारत में उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर बहस छिड़ गई है। डीजीसीए ने 2022 में कड़े नियम लागू किए, जिसमे ...और पढ़ें

    वर्ष 2022 में कड़े कानूनों और रैंडम डोप टेस्ट की शुरुआत की गई।

    वर्ष 2022 में कड़े कानूनों और रैंडम डोप टेस्ट की शुरुआत की गई।

    HighLights

    1. फुकेट-दिल्ली उड़ान में पायलट के नशे में होने का खुलासा।

    2. डीजीसीए ने 2022 में डोप टेस्ट सहित नियम कड़े किए।

    3. थाईलैंड से आने वाली उड़ानों में नशीले पदार्थों की चुनौती।

    गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। चार अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान (एआई-2379) में काॅकपिट के भीतर लापरवाही और मुख्य पायलट के नशे की स्थिति में मिलने के खुलासे के बाद देश में उड्डयन सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है।

    आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में पायलट की एक सेकंड की भी भ्रम की स्थिति सैकड़ों यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसी वजह से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) अब जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत नियमों को और कड़ा करने की जरुरत है।

    वर्ष 2022 में नियम हुए कड़े

    वर्ष 2022 से पहले भारत में केवल प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट ही प्राथमिक सुरक्षा ढाल हुआ करता था, जिसमें उड़ान से पहले सिर्फ शराब के सेवन की जांच की जाती थी।

    हालांकि, 2013 से 2021 के बीच ऐसी लापरवाही के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई थी, जहां अकेले वर्ष 2015 में 43 पायलट उड़ान से ठीक पहले एल्कोहल टेस्ट में पाजिटिव पाए गए थे।

    इस स्थिति से निपटने और शराब के अलावा अन्य नशीले पदार्थों (साइकोट्राॅपिक सब्सटेंस) के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए वर्ष 2022 में कड़े कानूनों और रैंडम डोप टेस्ट की शुरुआत की गई।

    कड़े नियम का 2024 में दिखा था बड़ा असर 

    इन कड़े नियमों का असर यह हुआ कि लापरवाह क्रू मेंबर्स पर शिकंजा कसना आसान हो गया और अकेले वर्ष 2024 में ही करीब 30 पायलट और 80 केबिन क्रू सदस्य जांच में फेल पाए जा चुके हैं।

    वर्तमान नियमों के तहत पहली बार टेस्ट फेल होने पर फ्लाइंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जाता है।

    फिर तीन साल का निलंबन होता है और तीसरी बार पॉजिटिव पाए जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद कर दिया जाता है। फुकेट हादसे से साफ है कि सख्त कानूनों के दम पर ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

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    थाइलैंड से आने वाली उड़ानों के साथ चुनौती

    इस घटना ने थाईलैंड (फुकेट) जैसे गंतव्यों से आने वाली उड़ानों के लिए विमानन कंपनियों के सामने खड़ी नई सुरक्षा चुनौतियों को उजागर कर दिया है। थाइलैंड ने जून 2022 में गांजे को अपराध मुक्त (डीक्रिमिनलाइज) कर दिया था।

    उत्पादों की बिक्री खुलेआम होने लगी

    इसके बाद वहां जगह-जगह गांजा व इससे बने उत्पादों की बिक्री खुलेआम होने लगी। हालांकि, बाद में अनियंत्रित इस्तेमाल के कारण सरकार ने केवल चिकित्सकीय उपयोग के नियम बनाए, लेकिन फुकेट और बैंकाॅक जैसे पर्यटन स्थलों पर यह आसानी से उपलब्ध है।

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    एयरलाइंस के सामने क्या है चुनौती?

    एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लेओवर (उड़ानों के बीच रुकने का समय) के दौरान क्रू मेंबर्स के ऐसे पदार्थों के संपर्क में आने का जोखिम बहुत बढ़ गया है। प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट सिर्फ शराब पकड़ पाता है, जबकि गांजा या अन्य मादक पदार्थ पकड़ने के लिए डोप टेस्ट की आवश्यकता होती है, जो हर नियमित उड़ान से पहले व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता।

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