एअर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा, कॉकपिट के फर्श पर पड़ा मिला था पायलट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान (एआइ-2379) के दौरान जब विमान अचानक 300 फीट नीचे गिरा, तब मुख्य पायलट काकपिट के फर्श पर पड़े हुए थे।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह स्थिति अचानक ऊंचाई घटने के झटके से हुई या उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण। इस पूरे प्रकरण में फिलहाल एअर इंडिया से उनका पक्ष लेने की कोशिश की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक उनका पक्ष नहीं मिला है।

सूत्रों का यहां तक कहना है कि स्थिति यह थी कि लैंडिंग के बाद पायलट ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे और जांच अधिकारी को यूरीन सैंपल जमा कराने के दौरान उसे शारीरिक रूप से सहारा देकर बिठाना पड़ा।

केबिन क्रू ने भी पायलट के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही है कि केबिन क्रू के एक सदस्य ने भी पायलट के खिलाफ उड़ान से पहले गांजा पीने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि पायलट ने किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन से इनकार किया है।

घटनाक्रम की शुरुआत दिल्ली से फुकेट की उड़ान के दौरान हुई थी, जहां पायलट सीट प्रोटोकाल को लेकर पायलट ने एक केबिन क्रू सदस्य को फटकार लगाई थी। इसके बाद फुकेट में लेओवर के दौरान मनमुटाव मिटाने के लिए पायलट क्रू को पार्टी में ले गया था।

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