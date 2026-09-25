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एअर इंडिया का पायलट ज्यूरिख-दिल्ली उड़ान से ठीक पहले अल्कोहल टेस्ट में फेल, सस्पेंड

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 25 Sep 2026 01:15 PM (IST)

एअर इंडिया का एक पायलट ज्यूरिख-दिल्ली उड़ान से ठीक पहले अल्कोहल टेस्ट में फेल हो गया। इस घटना के बाद ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एअर इंडिया पायलट अल्कोहल टेस्ट में फेल

  2. ज्यूरिख-दिल्ली उड़ान से ठीक पहले घटना

  3. एयरलाइन ने पायलट को तुरंत सस्पेंड किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया का पायलट ज्यूरिख-दिल्ली उड़ान से ठीक पहले अल्कोहल टेस्ट में फेल पाया गया है। एयरलाउन एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से पायलट को सस्पेंड कर दिया है।

एअर इंडिया के एक पायलट को 6 सितंबर 2026 को ज्यूरिख-दिल्ली फ्लाइट से पहले अल्कोहल टेस्ट में फेल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। इससे कुछ दिन पहले एयरलाइन का एक और पायलट फुकेट-दिल्ली फ्लाइट के बाद मारिजुआना टेस्ट में फेल हो गया था।

बता दें कि मारिजुआना टेस्ट एक ऐसा मेडिकल परीक्षण है, जो शरीर में भांग या गांजे (मारिजुआना) के सक्रिय रसायन टीएचसी या उसके अवशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति की जांच करता है।

 

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