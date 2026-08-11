फुकेट-दिल्ली उड़ान हादसा: पायलट के डोप टेस्ट पर सवाल, सुरक्षा मानकों से लेकर क्रू की फिटनेस तक जांच के घेरे में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चार अगस्त को एयर इंडिया के विमान में हुए भयानक हादसे के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के साथ-साथ काकपिट क्रू की शारीरिक व मानसिक फिटनेस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

विमान में सवार कुछ यात्रियों ने पायलट के नशे में होने या मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क न होने की आशंका भी जताई है। इस आशंका ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। हालांकि अभी पायलट के डोप टेस्ट के अंतिम नतीजे नहीं आए हैं।

उड्डयन विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोलिक फेलियर जैसी आपातकालीन या जानलेवा स्थितियों में पायलट का शत-प्रतिशत सतर्क व मानसिक रूप से स्थिर होना ही 137 जिंदगियों की रक्षा कर सकता है। अगर ऐसे नाजुक मोड़ पर निर्णय लेने की क्षमता में जरा सी भी चूक हो जाए, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।

वर्ष 2022 में रैंडप डोप टेस्ट नियम हुआ था अनिवार्य डीजीसीए ने 2022 से फ्लाइट क्रू, एटीसी और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए रैंडम डोप टेस्ट नियम अनिवार्य किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उड़ान के दौरान क्रू किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों (साइकोट्रापिक सबस्टेंस) या एल्कोहल के प्रभाव में न हो।

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भारत में प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट में अतीत में भी कई वरिष्ठ पायलटों के नशे में पाए जाने और उनके लाइसेंस निलंबित होने के मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि एएआइबी की जांच में अब सिर्फ एक मिनट में आए नौ फाल्ट मैसेज जैसी तकनीकी खराबी ही नहीं, बल्कि पायलट के सेफ्टी प्रोटोकाल, मेडिकल फिटनेस और डोप/एल्कोहल जांच के पहलुओं की भी गहराई से समीक्षा की जा रही है।