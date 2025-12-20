एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट पर लगाया यात्री से मारपीट का आरोप, पुलिस बोली-नहीं मिली ऐसी कोई शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि उन्हें अब तक दिल्ली हवाई अड्डे पर ड्यूटी से बाहर एक एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट द्वारा एक यात्री पर कथित हमले के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यह कथित हमला दिल्ली हवाई अड्डे के सुरक्षा जांच चौकी पर कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा कथित रूप से कतार तोड़ने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंकित देवान द्वारा पोस्ट की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट में हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट द्वारा शारीरिक हमले का आरोप लगाया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही एयरलाइन द्वारा पुलिस स्टेशन में इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस कथित घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद ही मिली। बयान में आगे कहा गया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को यात्री अंकित देवान ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि टर्मिनल 1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर शारीरिक हमला किया, जिससे उन्हें चोट लगी और घटना देखने वाली उनकी सात वर्षीय बेटी आघात में चली गई। देवान के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने सुरक्षा जांच चौकी पर कुछ स्टाफ सदस्यों द्वारा कथित रूप से कतार तोड़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि पायलट ने पहले उन्हें मौखिक रूप से गाली दी और फिर शारीरिक हमला किया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहले कहा था कि वह अपने एक कर्मचारी से जुड़ी इस घटना से अवगत है, जो उस समय दूसरी एयरलाइन से यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि औपचारिक शिकायत की अनुपस्थिति में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और कथित पीड़ित द्वारा लिखित प्रतिवेदन जमा करने के बाद इसकी जांच की जाएगी।