एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस की रिपोर्ट में खुलेंगे राज, एक हफ्ते में आएगा बड़ा अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली की उड़ान में हुए टर्बुलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द जारी होने वाली है। सूत्रों के अनुसार, यह रिपोर्ट लगभग एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2379 फुकेत से दिल्ली जा रही थी। क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई अचानक करीब 300 फीट गिर गई, जिसमें 20 यात्री और चार क्रू सदस्य घायल हो गए थे।

पहले कहा गया था टर्बुलेंस एअर इंडिया ने शुरू में इसे टर्बुलेंस बताया था। हालांकि, फ्रांसीसी विमान निर्माता (एयरबस) की रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचाई में गिरावट हाइड्रोलिक सिस्टम (ग्रीन, ब्लू और येलो) में दबाव की समस्या के कारण हुई। इससे करीब चार सेकंड तक एलिवेटर और एलिरॉन नियंत्रण सतहों का अस्थायी नुकसान हुआ।