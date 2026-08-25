एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस की रिपोर्ट में खुलेंगे राज, एक हफ्ते में आएगा बड़ा अपडेट
एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान में हुई टर्बुलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। 4 अगस्त को हुई इस घटना में विमान की ऊंचाई 300 फीट गिरने से 20 यात्री और चार क्रू सदस्य घायल हो गए थे।
HighLights
फुकेत-दिल्ली एयर इंडिया उड़ान में टर्बुलेंस की रिपोर्ट जल्द।
4 अगस्त को हुई घटना में 20 यात्री, 4 क्रू घायल।
विमान की ऊंचाई अचानक 300 फीट गिरी थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली की उड़ान में हुए टर्बुलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द जारी होने वाली है। सूत्रों के अनुसार, यह रिपोर्ट लगभग एक सप्ताह में आने की उम्मीद है। 4 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2379 फुकेत से दिल्ली जा रही थी। क्रूज के दौरान विमान की ऊंचाई अचानक करीब 300 फीट गिर गई, जिसमें 20 यात्री और चार क्रू सदस्य घायल हो गए थे।
पहले कहा गया था टर्बुलेंस
एअर इंडिया ने शुरू में इसे टर्बुलेंस बताया था। हालांकि, फ्रांसीसी विमान निर्माता (एयरबस) की रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचाई में गिरावट हाइड्रोलिक सिस्टम (ग्रीन, ब्लू और येलो) में दबाव की समस्या के कारण हुई। इससे करीब चार सेकंड तक एलिवेटर और एलिरॉन नियंत्रण सतहों का अस्थायी नुकसान हुआ।
रिपोर्ट से पता चलेगी सच्चाई
केंद्रीकृत फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम के लॉग में भी कई चेतावनी संदेश दर्ज हुए, जिनमें हाइड्रोलिक दबाव कम होना, ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट और एलिवेटर फ्लाइट-कंट्रोल फॉल्ट शामिल हैं। जांचकर्ताओं के करीबी सूत्रों ने बताया कि पायलट ने उड़ान के दौरान कम से कम 30 से 35 मिनट तक नींद ली थी।जांच जारी है और आगे की जानकारी रिपोर्ट जारी होने के बाद साफ हो सकेगी।