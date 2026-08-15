145 लोगों की जान पर बन आई थी बात, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने के बाद कैसे संभाला गया विमान?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चार अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआइ-2379 (एयरबस, ए320नियो) में हवा में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। एयरबस की शुरुआती जांच रिपोर्ट और लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार, विमान में एक के बाद एक तीनों हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम (ग्रीन, ब्लू व येलो) फेल हो गए, जिससे करीब चार सेकेंड तक विमान के मुख्य उड़ान नियंत्रण (फ्लाइट कंट्रोल्स) पूरी तरह बेअसर हो गए। इस दौरान विमान अचानक 300 फीट से अधिक नीचे गिर गया, जिससे उसमें सवार 145 लोगों (137 यात्री और 8 क्रू) में से कम से कम 24 लोग घायल हो गए।

एक के बाद एक फेल हुए सिस्टम एयरबस द्वारा एअर इंडिया को लिखे गए पत्र के लीक हुए दस्तावेज से पता चला है कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकार्डर के विश्लेषण से सामने आया है कि भारतीय समयानुसार सुबह 9:32 बजे सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हुआ। इसके ठीक एक सेकेंड बाद (9:32बजे) ''ब्लू'' और ''येलो'' सिस्टम भी बंद हो गए। तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियां ठप होने से विमान को मोड़ने और ऊपर-नीचे करने वाले मुख्य पुर्जे एलीवेटर और एलिरान लगभग चार सेकेंड के लिए पूरी तरह बेअसर हो गए।



इस दौरान आटोपायलट अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। काकपिट में मौजूद सह-पायलट ने स्थिति संभालने के लिए स्टिक को पूरा आगे दबाकर ''नोज-डाउन'' करने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रोलिक दबाव न होने के कारण विमान ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

9:32 बजे जैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम वापस चालू हुए, सह-पायलट के दिए गए निर्देशों ने अचानक काम किया और विमान तेजी से नीचे की ओर गया, जिससे यात्री और क्रू सदस्य केबिन में उछल गए। हालांकि, बाद में विमान को सुरक्षित संभालकर दिल्ली में लैंड करा लिया गया।



मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरबस, फ्रांस की दुर्घटना जांच एजेंसी बीईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एयरबस ने एअर इंडिया से पिछले 30 दिनों में इस विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम पर की गई सभी मरम्मत और रखरखाव की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाइड्रोलिक ग्रीन प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसड्यूसर और संकेतक प्रणालियों के तत्काल आपरेशनल टेस्ट करने और 50वीयू पैनल पर लगे स्विचों व वायरिंग की जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है।