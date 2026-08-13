ओडिशा में हादसा तो दिल्ली आकर क्यों दिया 'पैन-पैन' अलर्ट? एअर इंडिया के पायलट ने घायलों की गिनती भी छिपाई

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। ओडिशा के आसमान में अचानक लगभग 300 फीट नीचे गिरे एअर इंडिया के फुकेट-दिल्ली विमान (एआई-2379) को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराने के बजाय दिल्ली तक लाने के फैसले पर विमानन गलियारों में बहस छिड़ गई है।

विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, ओडिशा में इतना गंभीर हादसा होने के बावजूद नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के बजाय 1,200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक उड़ान जारी रखना एक बेहद बड़ा और जोखिम भरा फैसला था। अलर्ट के बावजूद दिल्ली तक लाया गया विमान विमान के पोस्ट-फ्लाइट मेंटेनेंस रिकॉर्ड ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक घटना के दौरान विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में लो-प्रेशर वार्निंग, ऑटो-पायलट का डिसकनेक्ट होना और एलिवेटर फ्लाइट-कंट्रोल की गड़बड़ी दर्ज हुई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने गंभीर तकनीकी अलर्ट और घायलों के होने के बावजूद प्लेन को बिना पास के किसी एयरपोर्ट पर उतारे दिल्ली तक खींचना यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा था। दिल्ली एयरस्पेस में पहुंचकर दिया पैन-पैन अलर्ट सूत्रों का कहना है कि विमान के अचानक 300 फीट नीचे गिरने की घटना ओडिशा के ऊपर घटी थी, लेकिन पायलट ने इसका 'पैन-पैन' आपातकालीन संदेश दिल्ली एयरस्पेस में पहुंचकर ही दिया। इतना ही नहीं, पायलट ने दिल्ली एटीसी से प्रायोरिटी लैंडिंग मांगते हुए केवल 4 से 5 यात्रियों के घायल होने की बात कही थी, जबकि असल में यह संख्या इससे काफी अधिक थी। डोप टेस्ट पाॅजिटिव मिलने से बढ़ी गंभीरता मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब जांच में घटना के बाद पायलट का डोप टेस्ट पाॅजिटिव पाया गया। विमानन नियमों के अनुसार 'पैन-पैन' सिग्नल का इस्तेमाल किसी गंभीर स्थिति या मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिकता से लैंडिंग मांगने के लिए किया जाता है, जबकि 'मे डे' का इस्तेमाल सीधे तौर पर जीवन संकट में होने पर होता है।

फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) और डीजीसीए विमान के ब्लैक बाक्स और मेंटेनेंस रिकॉर्ड के जरिए यह पता लगाने में जुटे हैं कि हाइड्रोलिक वार्निंग के बावजूद विमान को दिल्ली तक लाना सही फैसला था या गलत। क्या होता है 'पैन-पैन' और 'मे डे'? अक्सर लोग दोनों इमरजेंसी सिग्नलों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन एविएशन में दोनों का अलग महत्व है। मे डे सबसे गंभीर और उच्चतम स्तर का सिग्नल है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की कगार पर हो या सवार लोगों की जान को तत्काल जानलेवा खतरा हो।

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पैन-पैन सिग्नल 'मे डे' से एक कदम नीचे का 'तत्काल सहायता' सिग्नल है। इसका उपयोग तब होता है जब स्थिति गंभीर हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या प्राथमिकता लैंडिंग चाहिए, पर विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न हो। एअर इंडिया के पायलटों की ड्रग जांच अनिवार्य इंटरनेट मीडिया पर एक पत्र प्रसारित हो रहा है जिसे एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा अपने सभी पायलटों को भेजा गया ईमेल बताया जा रहा है। ईमेल में कहा गया है कि एअर इंडिया दशकों से भारतीय विमानन का ध्वजवाहक रहा है और इसके पायलटों व स्टाफ के समर्पण के बल पर लाखों यात्रियों का विश्वास हासिल हुआ है, जो एयरलाइन की सबसे बड़ी पूंजी है।