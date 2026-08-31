UCC और वंदेमातरम् पर आर-पार के मूड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, लिया एक बड़ा फैसला
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और वंदेमातरम् के खिलाफ 'भारत बचाओ, शरिया बचाओ अभियान' ...और पढ़ें
HighLights
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ अभियान छेड़ा।
'भारत बचाओ, शरिया बचाओ' अभियान 17 सितंबर से शुरू।
यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और लागू करने की जारी तैयारियों के बीच आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने केंद्र सरकार के 'एक राष्ट्र, एक कानून' के रुख के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है।
यह विरोध का घटनाक्रम वंदेमातरम् के सभी छह छंद गाने और उसके गान के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होने का कानून बनाने के साथ और तेज हुआ है।
बड़ा फैसला लिया
इस संबंध में बोर्ड के सदस्यों ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता भी की और अभियान को शांतिपूर्ण बताया। बोर्ड ने यूसीसी के जवाब में देशव्यापी ‘भारत बचाओ, शरिया बचाओ अभियान’ चलाने का फैसला किया है। यह जन-जागरूकता अभियान आगामी 17 सितंबर से देशभर में एक साथ शुरू किया जाएगा।
अपनी बात मजबूती से पहुंचाई
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को धार्मिक मामलों और शरिया कानूनों की रक्षा के लिए एकजुट करना है। बोर्ड के रणनीतिकारों के अनुसार, इस मुहिम के तहत देश के प्रमुख शहरों में बड़ी जनसभाएं, सेमिनार, प्रबुद्ध सम्मेलन और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण विरोध मार्च भी निकाले जाएंगे ताकि सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाई जा सके।
सैयदतुल्ला हुसैनी समेत बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
'मौजूदा सरकार में भेदभाव जारी'
मुस्लिम धार्मिक नेताओं का कहना है कि देश में मुस्लिमों के साथ मौजूदा सरकार में भेदभाव जारी है। उसी क्रम में यूसीसी और वंदेमातरम् थोपने के साथ हमले जारी हैं। दूसरी ओर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आक्रामक रुख पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और अन्य हिंदू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आना तय माना जा रहा है।
विहिप लंबे समय से देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की वकालत करती रही है, ऐसे में इस अभियान के शुरू होते ही राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक बहस और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के पूरे आसार हैं।
कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा आने वाले दिनों में देश के राजनीतिक तापमान को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।