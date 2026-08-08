AIIMS दिल्ली में मरीज से यौन उत्पीड़न पर एक्शन, सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से बर्खास्त और एजेंसी पर भारी जुर्माना
एम्स में एक महिला मरीज से दुर्व्यवहार (यौन उत्पीड़न) की शिकायत पर सुरक्षा गार्ड धनंजय सिंह को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने सुरक् ...और पढ़ें
HighLights
महिला मरीज से दुर्व्यवहार पर एम्स सुरक्षा गार्ड बर्खास्त
सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना, पुलिस में शिकायत दर्ज
एम्स ने महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस दिखाया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स में महिला मरीज के साथ दुर्व्यवहार (यौन उत्पीड़न) की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड धनंजय सिंह की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी है।
अपुष्ट जानकारी के अनुसार मामला यौन उत्पीड़न का है पर, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि एम्स प्रबंधन ने इस मामले में अपने अधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा।
इस मामले में एम्स प्रशासन की ओर से दी गई अधिकारिक जानकारी में यह बताया गया है कि संबंधित सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया गया है पर, यह जुर्माना कितना है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एम्स प्रबंधन ने मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के बाद आरंभ हुई कार्रवाई
महिला मरीज के साथ सुरक्षा गार्ड के दुर्व्यवहार (यौन उत्पीड़न) की शिकायत मिलने के बाद एम्स प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। एम्स प्रशासन ने कहा है कि अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी सामने आ चुके हैं मामले
- अप्रैल 2019 में ट्रामा सेंटर के बाहर मरीज के स्वजन और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हुआ था। एक महिला ने एक गार्ड पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया था और मामला दर्ज किया था।
- जुलाई 2024 में एम्स के एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) सेंटर में मरीजों ने सुरक्षा कर्मचारियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। शिकायत में महिला कर्मचारियों से भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था।
- अक्टूबर 2024 में एम्स की एक महिला सुरक्षा गार्ड ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर उत्पीड़न और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद एम्स ने जांच समिति गठित की थी।
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