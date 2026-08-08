AIIMS दिल्ली में मरीज से यौन उत्पीड़न पर एक्शन, सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से बर्खास्त और एजेंसी पर भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स में महिला मरीज के साथ दुर्व्यवहार (यौन उत्पीड़न) की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड धनंजय सिंह की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी है।

अपुष्ट जानकारी के अनुसार मामला यौन उत्पीड़न का है पर, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि एम्स प्रबंधन ने इस मामले में अपने अधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा।

इस मामले में एम्स प्रशासन की ओर से दी गई अधिकारिक जानकारी में यह बताया गया है कि संबंधित सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया गया है पर, यह जुर्माना कितना है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एम्स प्रबंधन ने मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है।