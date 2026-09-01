एक डोनर की कॉर्निया से कई मरीजों को मिल सकेगी रोशनी, AIIMS में अपनाई जा रही नई मेम्ब्रेन पीलिंग तकनीक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स के डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र स्थित राष्ट्रीय नेत्र बैंक में डोनर कॉर्निया का अधिकतम उपयोग करने के लिए नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। नई मेम्ब्रेन पीलिंग तकनीक की मदद से एक डोनर की कॉर्निया को अलग-अलग परतों में विभाजित कर कई मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंगलवार को यह जानकारी केंद्र की प्रमुख प्रो. डॉ. राधिका टंडन ने पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कॉर्निया की आवश्यकता अनुसार अलग-अलग परतों का उपयोग कई लेमलर प्रत्यारोपण और एलोजेनिक स्टेम सेल उपचार में किया जा सकता है। इससे सीमित डोनर टिश्यु का अधिकतम उपयोग संभव हो रहा है और एक ही डोनर से कई मरीजों को दृष्टि देने की संभावना बढ़ रही है।

एम्स में डीएमईके जैसी आधुनिक तकनीक से कॉर्निया की केवल प्रभावित एंडोथीलियल परत का प्रत्यारोपण भी किया जा रहा है। बताया कि राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने वर्ष 2025 में 2167 कॉर्निया जुटाईं। इनमें 1,775 यानी 81.9 प्रतिशत हास्पिटल कार्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम (एचसीआरपी) के तहत प्राप्त हुईं। इसी दौरान 1775 मरीजों का कॉर्निया का प्रत्यारोपण भी किया गया। यह लगातार चौथा वर्ष है जब केंद्र में 1300 से अधिक कॉर्निया प्रत्यारोपण हुए हैं।

तीन अस्पतालों से किया सहयोग करार प्रो. डा. राधिका टंडन ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बच्चों के कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए दूसरे आइ बैंकों से टिश्यु जुटाने की पहल भी की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने आरएमएल अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और नार्दर्न रेलवे सेंट्रल अस्पताल के साथ कॉर्निया जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं। बताया कि केंद्र ने छह दशक में 38000 से अधिक कॉर्निया जुटाकर 28000 से ज्यादा मरीजों को दृष्टि प्रदान की है।

आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम हो रहे कॉर्निया प्रत्यारोपण देश में हर साल करीब एक लाख कॉर्निया प्रत्यारोपण की जरूरत होती है, जबकि हो पाते हैं 25 से 30 हजार। नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार देश में पर्याप्त नेत्रदान नहीं होना बड़ी चुनौती है। डोनर टिश्यु की कमी के कारण कई मरीजों को लंबे समय तक प्रत्यारोपण का इंतजार करना पड़ता है।

एम्स के पूर्व प्रो. डा. जीवन तितियाल ने कहाकि समय पर नेत्रदान और आइ बैंक तक कॉर्निया पहुंचना इस अंतर को कम कर सकता है। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद आइ बैंक से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय पर कॉर्निया सुरक्षित की जा सके। डा. प्रबजोत कौर के अनुसार नई तकनीकों से केवल कॉर्निया की प्रभावित परत का भी प्रत्यारोपण संभव है।