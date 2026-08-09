सेना का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से दिल्ली लाया किडनी, एम्स में डॉक्टरों ने 56 वर्षीय महिला को दिया नया जीवन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चंडीगढ़ से सेना का हेलीकॉप्टर 70 वर्षीय ब्रेन डेड महिला की दोनों किडनी और लिवर लेकर दिल्ली आया, एम्स के चिकित्सकों ने प्रत्यारोपण कर 56 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया। लिवर का प्रत्यारोपण सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती मरीज में किया गया।

एम्स के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग के प्रो. डॉ. असुरी कृष्ण ने बताया कि 70 वर्षीय महिला चंडीगढ़ चंडीमंदिर स्थित कमांड अस्पताल में भर्ती थीं और कई बीमारियों से पीड़ित थीं। ब्रेन डेड होने के बाद उनके अंगदान से प्राप्त दोनों किडनी और लिवर का उपयोग दो मरीजों की जीवन रक्षा में किया गया। किडनी एम्स में भर्ती 56 वर्षीय महिला को लगाई गईं, जबकि लिवर का प्रत्यारोपण दिल्ली के कमांड अस्पताल में दूसरे मरीज में किया गया।

करीब 12 घंटे के कोल्ड इस्कीमिया (अंग को शरीर से निकालने के बाद प्रत्यारोपण होने तक ठंडे तापमान में रखने का समय) के बावजूद एम्स में किडनी प्रत्यारोपण सफल रहा, दोनों किडनी ने तत्काल काम करना भी आरंभ कर दिया। मरीज को 10 दिन बाद सामान्य किडनी कार्य के साथ अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई।

दोनों किडनी एक ही मरीज में लगाने का निर्णय प्रोफेसर डॉ. असुरी कृष्ण ने बताया कि अधिक आयु और कई बीमारियों के कारण अंगदाता महिला की किडनी मार्जिनल (अधिक आयु या अन्य चिकित्सकीय कारणों से सामान्य स्वस्थ दाता की किडनी की तुलना में सीमित क्षमता वाली) थीं। ऐसी किडनी को अकेले किसी मरीज में लगाने पर पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पातीं और उपयोगी नहीं रहतीं।

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इसलिए दोनों किडनी को एक ही मरीज में प्रत्यारोपित करने का निर्णय लिया गया, जिससे दोनों की संयुक्त कार्यक्षमता का लाभ मरीज को मिल सके। बताया कि 56 वर्षीय महिला के शरीर के दाहिने हिस्से में दोनों किडनी प्रत्यारोपित की गईं। मरीज की रिकवरी सामान्य रही।

पालम से एम्स तक बना ग्रीन कॉरिडोर पालम हवाई अड्डे पर हेलीकाप्टर उतरने के बाद सैन्य पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एम्स तक ग्रीन कारिडोर बनवाया और किडनी को कम से कम समय में एम्स अस्पताल पहुंचाया। अंगों की निकासी, परिवहन और प्रत्यारोपण में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल नई दिल्ली का सक्रिय सहयोग रहा। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. निखिल टंडन के मार्गदर्शन में आपसी समन्वय से इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। आर्गन रिट्रीवल बैंकिंग आर्गनाइजेशन (ओआरबीओ) के बलराम ने भी अपना योगदान दिया।