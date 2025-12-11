भारत मंडपम में दिखा भविष्य का 'सुरक्षा योद्धा', AI ड्रोन-स्मार्ट गन और रोबोट ने उड़ाए होश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इस बदलते समय में, देश की अंदरूनी सुरक्षा और निगरानी पक्का करने के लिए भारत के नए सिक्योरिटी गार्ड दिखाए गए। भारत मंडपम में हुई दो दिन की इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्ज़िबिशन के पहले दिन, विज़िटर्स AI ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट गन के फीचर्स देखकर और उनके बारे में जानकर हैरान रह गए। कॉन्फ्रेंस के 18वें एडिशन की थीम थी "देशों को बनाना, भविष्य को समझना।"

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इनकॉरपोरेटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक तिवारी ने कहा कि भारत 2030 तक AI-बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लेगा। हालांकि, उन्होंने कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथ के पहलुओं सहित मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स के संभावित खतरे के बारे में भी चिंता जताई और 2028 तक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स पर आधारित एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

हॉल 4 में भविष्य की ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दिखाई गईं। एक्सपो में ट्रेडिशनल कैमरों की जगह AI-बेस्ड कैमरों और ड्रोन सर्विलांस की क्षमता दिखाई गई। ऐसी AI-बेस्ड ड्रोन मॉनिटरिंग मशीन का लाइव डेमो भी दिखाया गया। ये न सिर्फ़ रिकॉर्ड करते हैं बल्कि संदिग्ध एक्टिविटी का पता भी लगाते हैं और तुरंत कमांड सेंटर को अलर्ट करते हैं।