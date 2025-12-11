Language
    भारत मंडपम में दिखा भविष्य का 'सुरक्षा योद्धा', AI ड्रोन-स्मार्ट गन और रोबोट ने उड़ाए होश

    By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्ज़िबिशन में एआई ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट गन जैसे आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। विश ...और पढ़ें

    भारत मंडपम में आयोजित सिक्योरिटी एक्सपो में प्रदर्शित एंटी ड्रोन गन का अवलोकन करते हुए लाेग । ध्रुव कुमार


    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इस बदलते समय में, देश की अंदरूनी सुरक्षा और निगरानी पक्का करने के लिए भारत के नए सिक्योरिटी गार्ड दिखाए गए। भारत मंडपम में हुई दो दिन की इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्ज़िबिशन के पहले दिन, विज़िटर्स AI ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट गन के फीचर्स देखकर और उनके बारे में जानकर हैरान रह गए। कॉन्फ्रेंस के 18वें एडिशन की थीम थी "देशों को बनाना, भविष्य को समझना।"

    नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इनकॉरपोरेटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक तिवारी ने कहा कि भारत 2030 तक AI-बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर लेगा। हालांकि, उन्होंने कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथ के पहलुओं सहित मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स के संभावित खतरे के बारे में भी चिंता जताई और 2028 तक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड्स पर आधारित एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

    हॉल 4 में भविष्य की ऑटोमेटेड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी दिखाई गईं। एक्सपो में ट्रेडिशनल कैमरों की जगह AI-बेस्ड कैमरों और ड्रोन सर्विलांस की क्षमता दिखाई गई। ऐसी AI-बेस्ड ड्रोन मॉनिटरिंग मशीन का लाइव डेमो भी दिखाया गया। ये न सिर्फ़ रिकॉर्ड करते हैं बल्कि संदिग्ध एक्टिविटी का पता भी लगाते हैं और तुरंत कमांड सेंटर को अलर्ट करते हैं।

    एक्सपो में 150 से ज़्यादा एग्ज़िबिटर्स और 350 सिक्योरिटी कंपनियों ने AI-पावर्ड रोबोटिक सॉल्यूशन दिखाए जो चेहरे और व्यवहार को समझने में सक्षम हैं। मिशन-क्रिटिकल कंट्रोल रूम के लिए स्मार्ट प्लेटफ़ॉर्म भी दिखाए गए, जो रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स के आधार पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स को गाइड कर सकते हैं। ये AI-लिंक्ड स्मार्ट हथियार भविष्य में भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के नए गार्डियन के तौर पर उभर रहे हैं।