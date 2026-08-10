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    पैथोलॉजी लैब में अब ‘AI Doctor’ की एंट्री, हर पिक्सल के एनालिसिस से मिनटों में पता लगेगी लिवर की बीमारी

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 06:16 PM (IST)

    लिवर की बीमारियों की जांच में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल पैथोलॉजी विशेषज्ञों की मदद करेगी। नई दिल्ली के ILBS में आयोजित कार्यशाला में AI और ...और पढ़ें

    डिजिटल पैथोलॉजी से मिनटों में पता चलेगी लिवर की बीमारी। फोटो: एआई जनरेटेड

    डिजिटल पैथोलॉजी से मिनटों में पता चलेगी लिवर की बीमारी। फोटो: एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. लीवर की बीमारी जांच में एआई और डिजिटल पैथोलॉजी सहायक

    2. ILBS, नई दिल्ली में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

    3. जटिल लीवर, पित्त नली, अग्न्याशय रोगों की पहचान में मदद

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लिवर की बीमारी की जांच में अब माइक्रोस्कोप के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भी विशेषज्ञों की मदद करेगी। डिजिटल पैथोलाजी की मदद से मरीज के टिश्यू की पूरी स्लाइड को डिजिटल रूप में स्कैन किया जा सकता है।

    इसके बाद स्लाइड के एक-एक हिस्से का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे लिवर, पित्त नली और अग्न्याशय से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान और उनके स्तर का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

    डिजिटल पैथोलाजी से पूरी स्लाइड का विश्लेषण

    नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) में इसी संभावनाओं को लेकर सात से नौ अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें हेपेटोपैंक्रियाटिकाबिलियरी (HPB) पैथोलाॅजी, डिजिटल पैथोलाॅजी और एआई के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

    विशेषज्ञों ने दिया तकनीक के इस्तेमाल का प्रशिक्षण

    कार्यशाला में डिजिटल पैथोलाजी और एआई से जुड़ी नई तकनीकों को समझाया गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को इन तकनीकों के व्यावहारिक इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया।

    जटिल बीमारियों की पहचान में मिलेगी मदद

    डिजिटल पैथोलाॅजी और एआई की मदद से लिवर, पित्त नली और अग्न्याशय से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान करने और उनके स्तर का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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