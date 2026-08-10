पैथोलॉजी लैब में अब ‘AI Doctor’ की एंट्री, हर पिक्सल के एनालिसिस से मिनटों में पता लगेगी लिवर की बीमारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लिवर की बीमारी की जांच में अब माइक्रोस्कोप के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भी विशेषज्ञों की मदद करेगी। डिजिटल पैथोलाजी की मदद से मरीज के टिश्यू की पूरी स्लाइड को डिजिटल रूप में स्कैन किया जा सकता है।

इसके बाद स्लाइड के एक-एक हिस्से का विश्लेषण किया जा सकता है। इससे लिवर, पित्त नली और अग्न्याशय से जुड़ी जटिल बीमारियों की पहचान और उनके स्तर का आकलन करने में मदद मिलने की उम्मीद है। डिजिटल पैथोलाजी से पूरी स्लाइड का विश्लेषण नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) में इसी संभावनाओं को लेकर सात से नौ अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें हेपेटोपैंक्रियाटिकाबिलियरी (HPB) पैथोलाॅजी, डिजिटल पैथोलाॅजी और एआई के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।