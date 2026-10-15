'एक ही विषय पर कई केस गैर-जरूरी', AG ने खारिज की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना याचिका

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। भारत के अटॉर्नी जनरल (AG) आर. वेंकटरमणी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है। यह मंजूरी मांगने के लिए वकील ब्रजेश सिंह ने उनके पास एक आवेदन दायर किया था।

अटॉर्नी जनरल ने लेटर में इस इनकार का कारण स्पष्ट रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले पर काम कर रहा है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका (डायरी नंबर 63801/2026) पहले से ही दर्ज है, जिस पर 11 अक्टूबर 2026 को अदालत ने एक आदेश भी जारी किया था।