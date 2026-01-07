चाकू मारकर लूट का प्रयास करने वाला बदमाश गिरफ्तार, बाल-बाल बची युवक की जान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में तिगड़ी थाने की टीम ने चाकू मारकर युवक से लूट का प्रयास करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल जेजे कैंप तिगड़ी का रहने वाला है और क्षेत्र का घोषित बदमाश है। इस पर हत्या के प्रयास समेत पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इलाके में चाकू की नोक पर लोगों से पैसे मांगता है। युवक से भी उसने पैसे मांगे थे, मना करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, दो जनवरी को जेजे कैंप तिगड़ी में चाकूबाजी को लेकर पीसीआर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि गली में बाइक से जाने के दौरान एक लड़के ने मेरे पैर में चाकू मारा है, खून नहीं रुक रहा है। टीम के मौके पर पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता घायल अमन कुमार को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया।