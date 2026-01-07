Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चाकू मारकर लूट का प्रयास करने वाला बदमाश गिरफ्तार, बाल-बाल बची युवक की जान

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:31 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी थाने की टीम ने चाकू मारकर लूट का प्रयास करने वाले बदमाश राहुल को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल उर्फ रामावतार तिगड़ी का घोषित ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल्ली पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में तिगड़ी थाने की टीम ने चाकू मारकर युवक से लूट का प्रयास करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल जेजे कैंप तिगड़ी का रहने वाला है और क्षेत्र का घोषित बदमाश है। इस पर हत्या के प्रयास समेत पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    इलाके में चाकू की नोक पर लोगों से पैसे मांगता है। युवक से भी उसने पैसे मांगे थे, मना करने पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था।

    पुलिस के मुताबिक, दो जनवरी को जेजे कैंप तिगड़ी में चाकूबाजी को लेकर पीसीआर कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि गली में बाइक से जाने के दौरान एक लड़के ने मेरे पैर में चाकू मारा है, खून नहीं रुक रहा है। टीम के मौके पर पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता घायल अमन कुमार को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया।

    मदन मोहन मालवीय अस्पताल से एमएलसी कराने के बाद घायल ने बताया कि राहुल उर्फ रामावतार इलाके का बदमाश है। वह उसे धमकी देता था और पैसे मांगता था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। कल वह उससे उसके घर के बाहर मिला। राहुल ने फिर से उससे पैसे मांगे। इस बार भी उसने मना कर दिया। इस पर राहुल ने चाकू निकालकर पहले उसकी गर्दन पर हमला किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया।

    इसके बाद उसने उसकी दाहिनी जांघ पर चाकू मार दिया। इस पर तिगड़ी थाने में धारा 118(1)/351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।

    यह भी पढ़ें- चोरी के मोबाइल रखने के लिए किराए पर ले रखा था कमरा, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में उगला पूरा सच

    एसएचओ तिगड़ी शिव कुमार ने एएसआई नीरज ने नेतृत्व में टीम गठित की। भागने की फिराक में छिपे आरोपी राहुल उर्फ रामावतार को टीम ने थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच अभी की जा रही है।