दो महीने से सड़क पर नाले का पानी, अबुल फजल और शाहीनबाग की तीन लाख की आबादी झेल रही परेशानी
पिछले दो महीनों से अबुल फजल और शाहीनबाग में लगभग तीन लाख लोग नाले के पानी से परेशान हैं। मौलाना शिब्ली नोमानी रोड पर घुटनों तक गंदा पानी भरा रहता है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। एक छोटी से तकनीकी खामी का खामियाजा पिछले दो महीने से अबुल फजल और शाहीनबाग की लगभग तीन लाख की आबादी भुगत रही है। मौलाना शिब्ली नोमानी रोड पर नाले के पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है।
ई-रिक्शा से लेकर बाइक सवार गिरकर चोटिल होते रहते हैं। समस्या को लेकर विधायक व पार्षद के खिलाफ स्थानीय निवासी दो जनवरी से धरनारत हैं। मंगलवार को भी लोगों ने विधायक अमानतुल्लाह खान व पार्षद अरीबा खान के खिलाफ नारेबाजी की।
लोगों के मुताबिक जसोला गांव स्थित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से निकलने वाले ट्रीटेड पानी के लिए शाहीनबाग थाने के पास से आगरा कैनाल तक अलग से ड्रेन बनायी जानी थी, ताकि इस साफ पानी का सदुपयोग हो सके। पर काम इसके विपरीत हुआ।
अलग ड्रेन बनाने की बजाय इसे बिना लेवल मिलाए शाहीनबाग नाले से जोड़ दिया गया। इसके चलते अबुल फजल एन्क्लेव मार्ग पर घुटनों तक नाले का गंदा पानी भर रहा है, ई-रिक्शा से लेकर बाइक सवार इसमें गिर रहे हैं।
वहीं जसोला एसटीपी से साफ होकर निकला पानी फिर से गंदे नाले में मिल रहा है। सरिता विहार एसटीपी में शाहीनबाग नाले के साथ ही जसोला का भी पानी आने से लोड भी डबल हो गया है। समस्या के समाधान के लिए गेटवाल के पास नए सिरे से मरम्मत कराए जाने की जरूरत है।
स्थानीय विधायक और पार्षद से कई बार शिकायत की गई, पर अब तक समस्या को कोई हल होता नहीं दिख रहा है। धरने में शहजाद अली इदरीसी, वकील कुरैशी, जावेद हसन खान आदि रहे।
समस्या के समाधान के लिए गेटवाल के पास नए सिरे से मरम्मत कराए जाने की जरूरत है। सिंचाई विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों से स्वीकृति मिल चुकी है। ग्रेप-तीन भी हट चुका है। प्राथमिकता के आधार पर इसे ठीक कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
-अमानतुल्लाह खान, विधायक-ओखला
