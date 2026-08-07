मौजपुर में बुजुर्ग के मकान पर कब्जा करने वाला आरोपित गिरफ्तार, कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मौजपुर गांव में एक बुजुर्ग के मकान पर कब्जा करने वाले आरोपित को जाफराबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान योगेश शर्मा के रूप में हुई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पिछले कई माह से आरोपित पुलिस को चकमा दे रहा था।

पुलिस ने बताया कि मौजपुर गांव निवासी रमेश चंद सूरी ने पुलिस में एक शिकायत दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि घोषित बदमाश प्रवेश शर्मा ने अपने भाई योगेेश व भतीजे आशु शर्मा के साथ मिलकर उसके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है।