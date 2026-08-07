भारत की बेटी ने जाम्बिया में रचा इतिहास, बनीं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज; 7 साल की उम्र में छोड़ा था देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक सात वर्षीय बच्ची, जिनके माता-पिता 1973 में रोज़गार के बेहतर अवसरों की तलाश में जाम्बिया चले गए थे, आज जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनीं। जस्टिस आभा नायर पटेल ने न केवल यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के विशेष निमंत्रण पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पीठ पर बैठने वाली जाम्बिया की पहली जज भी बनीं।

कैम्ब्रिज से मास्टर्स और कानूनी करियर की शुरुआत जस्टिस पटेल का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने जाम्बिया विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। 1989 में उन्होंने जाम्बिया बार में शामिल होकर अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। वर्षों की मेहनत, निष्ठा और न्याय के प्रति समर्पण के बल पर वे जाम्बिया की न्यायपालिका में ऊंचाइयों तक पहुंचीं।

माता-पिता के एक फैसले से वैश्विक पटल पर पहचान तक उनके माता-पिता का फैसला, जो रोज़गार की तलाश में अफ्रीका के इस देश में बसने का था, आज इतिहास रचने का माध्यम बना। सात साल की उम्र में दिल्ली छोड़कर जाम्बिया पहुंची आभा नायर पटेल ने वहां की धरती पर जड़ें जमाईं और वैश्विक स्तर पर न्यायिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। भारत और जाम्बिया के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने वाली यह घटना दोनों देशों के लिए गर्व का विषय है।

जस्टिस पटेल का यह सफर न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि प्रवासी भारतीयों की सफलता की भी मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत और लगन से कोई भी सीमा पार की जा सकती है। उनकी उपलब्धि युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी।

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