'अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जैसी स्थिति', AAP का बीजेपी पर हमला; दिल्ली में 200 फीट लंबी तिरंगा यात्रा शुरू
आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ 'तिरंगा यात्रा' शुरू की ...और पढ़ें
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AAP ने दिल्ली में 200 फीट ऊंचा तिरंगा यात्रा निकाली।
सौरभ भारद्वाज ने सुरक्षा बढ़ाने को बेवकूफी बताया।
यात्रा को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से जोड़ा गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AAP Protest Today Updates: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 200 फीट लंबा तिरंगा लेकर 'तिरंगा यात्रा' शुरू कर दी है।
उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता और समर्थक भी आज दिल्ली में 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट के लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कनॉट प्लेस पर धारा 163 लागू की गई है।
सौरभ भारद्वार का बीजेपी पर हमला
तिरंगा यात्रा के दौरान दिल्ली आप प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'आप इंडिया में तिरंगा नहीं लहरा सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हम कुछ कर रहे हैं? यही तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी। अंग्रेज कहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश झंडा लहराया जाएगा और इंडियन कहते थे कि हम तिरंगा लहराएंगे।
सौरभ भाद्वाज ने कहा कि दिल्ली में तिरंगा यात्रा रोकने के लिए सिक्योरिटी कड़ी की जा रही है, लेकिन यह बेवकूफी है।
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#WATCH | Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj says, "They say that you cannot wave the Tiranga in India. Why can't we do that? Are we doing something? This was what the fight against the British was. The British used to say that only the British flag would be waved and Indians used to say that we would wave the Tricolour...Security is being tightened to stop the Tiranga...This is foolishness."— ANI (@ANI) October 16, 2026