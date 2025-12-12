Language
    AAP ने केंद्र सरकार की AQI नापने की व्यवस्था पर उठाया सवाल, नए नियम को बताया जोखिम भरा

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की हवा की गुणवत्ता के लिए एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। आप ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के ...और पढ़ें

    AAP ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हवा की गुणवत्ता के लिए एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर सवाल उठाया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हवा की गुणवत्ता के लिए एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। आप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग नियम बनाया हुआ है जो जोखिम भरा है।

    आप ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के लिए दुनिया भर के नियमों से अलग खुद का नियम बनाने का फैसला चिंताजनक है। आप ने आराेप लगाया है कि डबल्यूएचओ आदि के ईपीए पैमानों को न मानकर सरकार बता रही है कि वह भारत के जानलेवा प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है।

    आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए लोगों को हवा की सही गुणवत्ता जानने का हक है।