AAP ने केंद्र सरकार की AQI नापने की व्यवस्था पर उठाया सवाल, नए नियम को बताया जोखिम भरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हवा की गुणवत्ता के लिए एक्यूआई नापने की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। आप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग नियम बनाया हुआ है जो जोखिम भरा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आप ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक्यूआई नापने के लिए दुनिया भर के नियमों से अलग खुद का नियम बनाने का फैसला चिंताजनक है। आप ने आराेप लगाया है कि डबल्यूएचओ आदि के ईपीए पैमानों को न मानकर सरकार बता रही है कि वह भारत के जानलेवा प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है।