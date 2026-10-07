AAP और इंडिया गठबंधन का कश्मीरी गेट पर SIR के खिलाफ प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। 'आप' के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है, जो पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो।

पात्र मतदाताओं को निशाना बनाने की कोशिश : विपक्षी दल विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति लोकतंत्र के लिहाज से किसी भी मायने में उचित नहीं है।

इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए इंडिया गठबंधन के नेता एसआईआर की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों का साफ कहना है कि हम इस तरह की प्रक्रिया को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे।

एसआईआर को लेकर विपक्षी दल लामबंद बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें पुलिस बेरिकेड का सहारा लेकर रोकती हुई भी दिख रही है।