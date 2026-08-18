आप विधायक कुलदीप कुमार हिरासत के बाद रिहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका बंद की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफाईकर्मी की हत्या के मामले में विरोध-प्रदर्शन कर रहे आप विधायक कुलदीप कुमार को सुबह-सुबह पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अदालती कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस का पक्ष सुनने के बाद बंद कर दिया।

मंगलवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता सदन फरासत ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया।

इस पर पीठ ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा के सामने लिस्ट किया गया। हालांकि, तब तक विधायक को रिहा कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को क्या बताया?

दिल्ली पुलिस ने पीठ को सूचना दी कि विधायक को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था और दोपहर करीब तीन बजकर 48 मिनट पर रिहा कर दिया गया।

याचिका दायर कर दावा किया गया था कि एक सफाईकर्मी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कुलदीप कुमार को सुबह करीब चार बजे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

याचिका में कहा गया कि उनके परिवार ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

सभी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने याचिका बंद कर दी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि कुलदीप कुमार का परिवार गैर-कानूनी हिरासत या हिरासत के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है।