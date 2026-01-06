Language
    AAP के चार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश न होने पर एक्शन

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित चार आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। यह सिफारिश कथित 'फांस ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी (आप) के चार नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने विधानसभा परिसर में स्थित कथित फांसीघर की प्रामाणिकता से संबंधित मामले में सदन के समक्ष पेश न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी (आप) के चार नेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

    समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला जानबूझकर और स्वेच्छा से इस मामले की कार्यवाही में शामिल नहीं हुईं।

    फांसीघर विवाद आप और भाजपा के बीच दिल्ली विधानसभा के एक पुनर्निर्मित हिस्से को लेकर है, जिसके बारे में आप ब्रिटिश काल का फांसीघर होने का दावा करती है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया है कि यह एक टिफिन कक्ष था। संबंधित स्थल का जीर्णोद्धार कराए जाने के बाद 2022 में सिसोदिया, राखी बिड़ला और गोयल की उपस्थिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस हिस्से का फांसीघर के रूप में उद्घाटन किया था।

    इस साल अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा ने अपने इस दावे को दोहराया कि संबंधित जगह को ऐतिहासिक फांसीघर बताकर लोगों को गुमराह किया गया, जबकि वास्तव में यह ब्रिटिश-युग के विधानसभा भवन में एक टिफिन कक्ष था।

    सत्तापक्ष की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था, जिस पर समिति ने 9 सितंबर, 2025 को आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को पत्र जारी कर उनसे फांसीघर के अस्तित्व की प्रामाणिकता के संबंध में अपनी लिखित टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि आप के चारों नेताओं ने अपने जवाब में समिति के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और दावा किया कि विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बाद में केजरीवाल और सिसोदिया ने समिति के पत्र, नोटिस और समन को रद करने का आग्रह करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

    रिपोर्ट में कहा गया कि आप के नेता 13 नवंबर और 20 नवंबर, 2025 को भी समिति के सामने पेश नहीं हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के संबंधित चारों नेताओं का समिति के समक्ष पेश न होने का निर्णय सदन और इसकी समिति की अवमानना के बराबर है।

    समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सदन केजरीवाल, गोयल, सिसोदिया और बिड़ला के खिलाफ 13 नवंबर तथा 20 नवंबर, 2025 को विशेषाधिकार समिति की निर्धारित बैठकों में बिना किसी उचित कारण या समिति से अनुमति के बिना जानबूझकर अनुपस्थित रहने को लेकर उचित कार्रवाई करे। समिति फांसीघर की प्रामाणिकता से संबंधित मुख्य मुद्दे की जांच जारी रखेगी और अगले सत्र में एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

    उधर फांसी घर विवाद पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर आप ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पूरे विधानसभा सत्र को एक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कवायद बना दिया है, आप ने कहा है कि प्रदूषण पर चर्चा कराने से भाजपा सरकार सबसे ज़्यादा डरती है: प्रदूषण। प्रदूषण के अलावा वे हर चीज़ पर चर्चा कराने को तैयार हैं।

