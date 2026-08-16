AAP पार्षद हेमा के पति श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद में FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हेमा श्रीचंद वोहरा के पति व आप नेता श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कालिंदी कुंज थाने में दर्ज किया गया है।