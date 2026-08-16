AAP पार्षद हेमा के पति श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद में FIR दर्ज, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड से आप पार्षद हेमा श्रीचंद वोहरा के पति व आप नेता श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।
HighLights
आप नेता श्रीचंद वोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
कालिंदी कुंज थाने में संपत्ति विवाद का मामला।
अस्थायी उपयोग की संपत्ति खाली न करने का आरोप।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हेमा श्रीचंद वोहरा के पति व आप नेता श्रीचंद वोहरा के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कालिंदी कुंज थाने में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने आरोप लगाया है कि जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-II स्थित एक संपत्ति का ग्राउंड फ्लोर उन्होंने श्रीचंद वोहरा को अस्थायी उपयोग के लिए दिया था।
आरोप है कि कई बार कहने के बाद भी फ्लैट खाली नहीं किया और उल्टे उन्हें जान से मारने व झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी गई।
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पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।