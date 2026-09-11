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AAP ने कई राज्यों में संगठन मजबूत करने की बनाई रणनीति, 20 संयोजकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह

By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 11 Sep 2026 06:23 PM (IST)

आम आदमी पार्टी ने देशभर में संगठन को मजबूत करने और विस्तार देने के उद्देश्य से 20 राज्यों के संयोजकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है।

अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्य संयोजकों को अपने-अपने प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूती और विस्तार देने पर काम करने का निर्देश दिया है।

अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्य संयोजकों को अपने-अपने प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूती और विस्तार देने पर काम करने का निर्देश दिया है।

HighLights

  1. आप ने 20 राज्य संयोजकों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया।

  2. संगठन को देशभर में मजबूत करने और विस्तार देने का लक्ष्य।

  3. सभी संयोजकों को अपने प्रदेश में पार्टी मजबूत करने का निर्देश।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने देशभर में पार्टी का विस्तार और संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से 20 राज्यों के संयोजकों को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। सभी राज्य संयोजक भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। पार्टी ने सभी राज्य संयोजकों को अपने-अपने प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूती और विस्तार देने पर काम करने का निर्देश दिया है।

किस राज्य का कौन बना संयोजक?

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश नाम
दिल्ली सौरभ भारद्वाज (राज्य संयोजक)
पंजाब अमन अरोड़ा (संयोजक)
गोवा वाल्मिकी नाइक
हरियाणा सुशील गुप्ता
गुजरात ईसुदान गढ़वी
उत्तर प्रदेश सभाजीत सिंह
जम्मू-कश्मीर मेहराज मलिक (राज्य संयोजक)
कर्नाटक चंद्रू (मुख्यमंत्री)
केरल विनोद विल्सन मैथ्यू
ओडिशा निशिकांत महापात्रा
तमिलनाडु वासीगरन
तेलंगाना हेमा
मिजोरम एंड्रयू लालरेमकिमा
अरुणाचल प्रदेश यामरा ताया
नागालैंड असुकेहो
बिहार राकेश कुमार
आंध्र प्रदेश रमेश सीरा
असम डॉ. भबेन चौधरी
उत्तराखंड उमा गौर सिसोदिया
राजस्थान कीर्ति पाठक
अंडमान व निकोबार डॉ. अरुण के. मल्लिक (राज्य संयोजक)

 