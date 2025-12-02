'दुनिया की किसी डेमोक्रेसी ने ऐसा नहीं किया', 'संचार साथी' एप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा

देशभर में एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही - आप

इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के उद्देश्य और पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। आप ने आरोप लगाया है कि देश भर में एसआईआर के नाम पर खुलेआम धांधली हो रही है। आप ने दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एसआईआर सिर्फ वोटरों का एड्रेस जानने के लिए की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान भाजपा उन तक पहुंच सके और उन्हें ट्रेन का मुफ्त टिकट व पैसे देकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए घर ला सके।