    'दुनिया की किसी डेमोक्रेसी ने ऐसा नहीं किया', 'संचार साथी' एप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    केंद्र सरकार के कंपनियों को सभी मोबाइलों में साइबर सुरक्षा एप 'संचार साथी' को प्री-लोडेड रखने के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस कदम को लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया है। 

    आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अगले 90 दिनों के अंदर बाजार में आने वाले सभी नए मोबाइलों में साइबर सुरक्षा एप 'संचार साथी' को प्री-लोडेड रखने के लिए कहा है। दूरसंचार मंत्रालय के इस कदम को विपक्षी दलों ने लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है।

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मोदी सरकार का मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को सभी नए और मौजूदा फोन में 'संचार साथी' एप इंस्टॉल करने का आदेश, लोगों की प्राइवेसी और आजादी पर खुला हमला है। दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है।"

    सरकार के जारी किए गए नोटिफिकेशन में एप इंस्टॉल करने के लिए लोगों की मंजूरी लेने या इसे कभी भी डिलीट करने का ऑप्शन देने का कोई जिक्र नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) ऐसे तानाशाही कामों की निंदा करती है और इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

    अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी

    देशभर में एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही - आप

    इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के उद्देश्य और पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। आप ने आरोप लगाया है कि देश भर में एसआईआर के नाम पर खुलेआम धांधली हो रही है। आप ने दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एसआईआर सिर्फ वोटरों का एड्रेस जानने के लिए की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान भाजपा उन तक पहुंच सके और उन्हें ट्रेन का मुफ्त टिकट व पैसे देकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए घर ला सके।

    उधर भाजपा ने आप पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप के बयान को खेदपूर्ण बताया है, कहा कि आप नेताओं द्वारा बिहार की जनता को मुफ्तखोर कहना, वहां की जनता का अपमान है। सचदेवा ने कहा है कि आप के नेता सौरभ भारद्वाज एवं संजय सिंह कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। कहा कि दिल्ली की मतदाता सूची से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अवैध मतदाताओं के वोट कटने के डर से भी भयभीत हैं।