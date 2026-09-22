AAP के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर 58 कंपनियां रजिस्टर्ड, पार्टी ने GST विभाग से की शिकायत
आप ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर जुलाई से सितंबर के बीच 58 अज्ञात कंपनियों ...और पढ़ें
HighLights
आप के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर 58 अज्ञात कंपनियां पंजीकृत।
पार्टी ने इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया।
मामले की शिकायत जीएसटी विभाग और दिल्ली पुलिस से की गई।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर जुलाई से सितंबर के बीच 58 अज्ञात कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। पार्टी ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए मामले की शिकायत जीएसटी विभाग और दिल्ली पुलिस से की है। आप ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया।
आप के अनुसार, नई दिल्ली स्थित एक कैनिंग लेन के पते पर इन कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। आप ने कहा कि यह वही पता है, जहां आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। पार्टी का दावा है कि इन कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई से सितंबर के बीच पूरी की गई।
आप ने आरोप लगाया कि इन पंजीकरणों के पीछे भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश हो सकती है। कहा कि फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप को बदनाम करने के लिए यह प्रचार किया जा सकता है कि पार्टी कई कंपनियां चलाकर उनके माध्यम से चंदा हासिल करती है। हालांकि, इस आरोप के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।
आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि यदि इन कंपनियों के पंजीकरण के दौरान आधार का सत्यापन हुआ है तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर इतनी कंपनियां कैसे पंजीकृत हो गईं।
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