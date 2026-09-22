AAP के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर 58 कंपनियां रजिस्टर्ड, पार्टी ने GST विभाग से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर जुलाई से सितंबर के बीच 58 अज्ञात कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। पार्टी ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए मामले की शिकायत जीएसटी विभाग और दिल्ली पुलिस से की है। आप ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया।

आप के अनुसार, नई दिल्ली स्थित एक कैनिंग लेन के पते पर इन कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। आप ने कहा कि यह वही पता है, जहां आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। पार्टी का दावा है कि इन कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई से सितंबर के बीच पूरी की गई।