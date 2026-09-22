Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

AAP के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर 58 कंपनियां रजिस्टर्ड, पार्टी ने GST विभाग से की शिकायत

By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Tue, 22 Sep 2026 10:23 PM (IST)

आप ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर जुलाई से सितंबर के बीच 58 अज्ञात कंपनियों ...और पढ़ें

आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जाहिर की है।

आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जाहिर की है।

HighLights

  1. आप के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर 58 अज्ञात कंपनियां पंजीकृत।

  2. पार्टी ने इसे अपने खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया।

  3. मामले की शिकायत जीएसटी विभाग और दिल्ली पुलिस से की गई।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि उसके राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर जुलाई से सितंबर के बीच 58 अज्ञात कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। पार्टी ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए मामले की शिकायत जीएसटी विभाग और दिल्ली पुलिस से की है। आप ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया।

आप के अनुसार, नई दिल्ली स्थित एक कैनिंग लेन के पते पर इन कंपनियों का पंजीकरण कराया गया है। आप ने कहा कि यह वही पता है, जहां आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। पार्टी का दावा है कि इन कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई से सितंबर के बीच पूरी की गई।

आप ने आरोप लगाया कि इन पंजीकरणों के पीछे भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश हो सकती है। कहा कि फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप को बदनाम करने के लिए यह प्रचार किया जा सकता है कि पार्टी कई कंपनियां चलाकर उनके माध्यम से चंदा हासिल करती है। हालांकि, इस आरोप के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि यदि इन कंपनियों के पंजीकरण के दौरान आधार का सत्यापन हुआ है तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के पते पर इतनी कंपनियां कैसे पंजीकृत हो गईं।

यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल समेत अन्य ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े विवादित पोस्ट नहीं किए डिलीट, बनेगा अवमानना का मामला

यह भी पढ़ें- CM रेखा की एज में गड़बड़ी, केजरीवाल का नाम लिंक नहीं… दिल्ली में कई नेताओं को चुनाव आयोग से मिला नोटिस

 