दिल्ली पुलिस की पहल ने जीता दिल, थाने में बर्थडे सेलिब्रेशन कर पूरी की पांचवीं के छात्र की इच्छा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में भारत नगर थाना अंतर्गत बुनकर कॉलोनी निवासी 9 वर्षीय आयुष के लिए इस बार का जन्मदिन बेहद खास और यादगार बन गया।

कक्षा 5 में पढ़ने वाले आयुष ने इच्छा जताई थी कि वह अपना जन्मदिन पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों के साथ मनाना चाहता है। बच्चे की इस इच्छा का सम्मान करते हुए थाना स्टाफ ने उसके लिए विशेष आयोजन किया और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया।