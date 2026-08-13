दिल्ली पुलिस की पहल ने जीता दिल, थाने में बर्थडे सेलिब्रेशन कर पूरी की पांचवीं के छात्र की इच्छा
बाहरी दिल्ली के भारत नगर थाने में 9 वर्षीय आयुष ने पुलिसकर्मियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, जिसकी उसने इच्छा जताई थी। पुलिस की इस पहल ने खाकी के मानवी ...और पढ़ें
HighLights
9 वर्षीय आयुष ने थाने में मनाया जन्मदिन।
पुलिसकर्मियों ने बच्चे की इच्छा का सम्मान किया।
पुलिस की मानवीय पहल की हुई सराहना।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में भारत नगर थाना अंतर्गत बुनकर कॉलोनी निवासी 9 वर्षीय आयुष के लिए इस बार का जन्मदिन बेहद खास और यादगार बन गया।
कक्षा 5 में पढ़ने वाले आयुष ने इच्छा जताई थी कि वह अपना जन्मदिन पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों के साथ मनाना चाहता है। बच्चे की इस इच्छा का सम्मान करते हुए थाना स्टाफ ने उसके लिए विशेष आयोजन किया और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया।
थाने में जन्मदिन की तैयारियां हुईं
भारत नगर थाने में पुलिसकर्मियों ने आयुष के जन्मदिन की तैयारियां कीं। इसके बाद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में केक काटकर उसका जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान आयुष काफी खुश और उत्साहित नजर आया।
पुलिसकर्मियों ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उसके साथ समय बिताया। थाने का माहौल भी कुछ देर के लिए सामान्य पुलिस कार्रवाई से अलग खुशी और उत्साह से भर गया।
दिल्ली पुलिस ने जीता दिल
पुलिस की इस पहल ने खाकी के मानवीय और संवेदनशील चेहरे को सामने रखा। आमतौर पर पुलिस स्टेशन में लोग शिकायत, जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आयुष के जन्मदिन पर थाना खुशियों का केंद्र बन गया। पुलिसकर्मियों के इस प्रयास का उद्देश्य बच्चों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपनापन बढ़ाना भी रहा।
बच्चे की भावनाओं का रखा ख्याल
इस पहल से यह संदेश भी गया कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बच्चों की भावनाओं और खुशियों का भी ख्याल रख सकती है।
यह भी पढ़ें- नमो भारत स्टेशन के नीचे हुई बर्थडे पार्टी, 'घूरने' को लेकर हो गया बवाल; सीमा विवाद में उलझी मेरठ पुलिस
आयुष के लिए भारत नगर थाना अब सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं, बल्कि उसके जन्मदिन की एक खूबसूरत याद से जुड़ा स्थान बन गया है। पुलिसकर्मियों की इस पहल की लोगों ने सराहना की।