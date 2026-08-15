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जब दिल्ली सो रही थी, तब लाल किले पर ऐसे शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का जश्न; तस्वीरों में देखें नजारा

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 08:51 AM (IST)

लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुबह देशभक्ति और उत्साह से भरी रही, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 'वंदे मातरम्' के 150 साल और 'विकसित भारत 2047' में 'युवा शक्ति' की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।

लाल किला पर भव्य समारोह। ANI

लाल किला पर भव्य समारोह। ANI

HighLights

  1. लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह।

  2. पीएम मोदी ने 'वंदे मातरम्' और 'युवा शक्ति' पर जोर दिया।

  3. सुरक्षा के बीच देशभक्ति के रंग में रंगे लोग।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ देशभक्ति के गीत और उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली में लाल किला (Red Fort) पर हर साल की तरह पहले से तय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है।

वहीं, शनिवार यानी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की सुबह जिस समय दिल्लीवासी सो रहे थे, उस समय लाल किला पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी।

jagran News - 2026-08-15T082539.668लाल किला कार्यक्रम की तस्वीर। ANI

लाल किला पर आज सुबह का नजारा अद्भुत और देशभक्ति के रंगों से रंगा हुआ दिखा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। हर किसी की जुबां पर देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति झलक रही थी।

jagran News - 2026-08-15T082749.023लाल किला कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बच्चे। ANI

बता दें कि लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे ज्यादातर लोगों के हाथ में तिरंगा था और कुछ लोगों के शरीर पर तिरंगा या देशभक्ति से जुड़ा टैटू बना हुआ था। यह नजारा देखकर हर किसी का दिल खुशी से झूम उठा।

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लाल किला कार्यक्रम में मौजूद दिग्गज नेता। ANI

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है। भारत ने आज आजादी की 79वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है।

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दूर-दूर से लाल किला कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोग। ANI

दिल्ली में लाल किला (Lal Quila) पर हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज तड़के ही लोगों की लंगी कतारें लग गई थीं। हालांकि, जो लोग काली टी-शर्ट, शर्ट या पैंट पहनकर पहुंचे थे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस भेज दिया।

jagran News - 2026-08-15T082708.209लाल किला कार्यक्रम में वंदे मातरम् गीत। ANI

जानकारी के अनुसार, लाल किला आने के लिए वैसे कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बस निमंत्रण कार्ड होना चाहिए। मेट्रो स्टेशन पर फ्री टिकट मिल रहा है। यह केवल लाल किला से आने-जाने के लिए वैध है।

jagran News - 2026-08-15T083616.076लोगों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ANI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। इस साल का कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में 'युवा शक्ति' की भूमिका पर फोकस होगा।

jagran News - 2026-08-15T082841.040कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ANI

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने पूरी दिल्ली को अपने हवाले ले लिया है। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।

compressed_78958672लाल किला पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जागरण

लाल किला के पास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह तैयार है।

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