जब दिल्ली सो रही थी, तब लाल किले पर ऐसे शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का जश्न; तस्वीरों में देखें नजारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ देशभक्ति के गीत और उत्साह नजर आ रहा है। दिल्ली में लाल किला (Red Fort) पर हर साल की तरह पहले से तय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है।

वहीं, शनिवार यानी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की सुबह जिस समय दिल्लीवासी सो रहे थे, उस समय लाल किला पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। लाल किला कार्यक्रम की तस्वीर। ANI लाल किला पर आज सुबह का नजारा अद्भुत और देशभक्ति के रंगों से रंगा हुआ दिखा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। हर किसी की जुबां पर देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति झलक रही थी।

लाल किला कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बच्चे। ANI बता दें कि लाल किला पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे ज्यादातर लोगों के हाथ में तिरंगा था और कुछ लोगों के शरीर पर तिरंगा या देशभक्ति से जुड़ा टैटू बना हुआ था। यह नजारा देखकर हर किसी का दिल खुशी से झूम उठा।

लाल किला कार्यक्रम में मौजूद दिग्गज नेता। ANI भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहा है। भारत ने आज आजादी की 79वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। दूर-दूर से लाल किला कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोग। ANI दिल्ली में लाल किला (Lal Quila) पर हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज तड़के ही लोगों की लंगी कतारें लग गई थीं। हालांकि, जो लोग काली टी-शर्ट, शर्ट या पैंट पहनकर पहुंचे थे, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस भेज दिया।

लाल किला कार्यक्रम में वंदे मातरम् गीत। ANI जानकारी के अनुसार, लाल किला आने के लिए वैसे कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बस निमंत्रण कार्ड होना चाहिए। मेट्रो स्टेशन पर फ्री टिकट मिल रहा है। यह केवल लाल किला से आने-जाने के लिए वैध है। लोगों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ANI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। इस साल का कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में 'युवा शक्ति' की भूमिका पर फोकस होगा।

कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ANI सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने पूरी दिल्ली को अपने हवाले ले लिया है। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।