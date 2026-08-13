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    दिल्ली में राशन कार्ड रद होने से 600 परिवारों पर संकट, सब्सिडी वाले अनाज और सरकारी योजनाओं से हुए वंचित

    By Shalini Devrani Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:58 AM (GMT+05:30)

    दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में 600 परिवारों के राशन कार्ड रद्द होने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। आरडब्ल्यूए ने मुख्यमंत्री ...और पढ़ें

    दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में 600 परिवारों के राशन कार्ड रद्द होने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

    दक्षिणी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में 600 परिवारों के राशन कार्ड रद्द होने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

    HighLights

    1. दक्षिणी दिल्ली में 600 परिवारों के राशन कार्ड रद्द।

    2. पात्र निवासी तीन साल से सरकारी योजनाओं से वंचित।

    3. आरडब्ल्यूए ने मुख्यमंत्री से राशन कार्ड बहाली की मांग की।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन स्थित डीडीए फ्लैट्स के निवासियों के राशन कार्ड रद होने से इलाके के छह सौ परिवार परेशान हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए के मुताबिक इलाके के डीडीए फ्लैट्स में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं।

    पात्र निवासियों के राशन कार्ड रद होने से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री एवं दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तक को पत्र भेजकर सभी पात्र लोगों के राशनकार्ड दोबारा से बहाल करने की गुहार लगाई गई है।

    आरडब्ल्यूए के मुताबिक दक्षिणपुरी ब्लाक 20 में छह सौ डीडीए व जनता फ्लैट्स हैं। बुनियादी सुविधाओं एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति के मामले में नजदीकी इलाकों की तुलना में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों के पात्र निवासियों को अभी भी राशन एवं अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि ब्लाक 20 के परिवार पिछले तीन सालों से राशन कार्ड के बगैर परेशान हैं। राशन कार्ड रद होने से जरूरतमंद लोग सब्सिडी वाले अनाज से वंचित हैं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी एवं चिकित्सा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

    आरडब्ल्यूए की बात

    इलाके में एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने आरटीआइ लगाकर डीडीए जनता फ्लैट्स की ई-श्रेणी के संबंध में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में दी गई श्रेणी के आधार पर हमारे क्षेत्र के पात्र निवासियों के राशन कार्ड वर्ष 2023 में रद कर दिए गए। हम लोग कई शिकायत कर चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मामले पर हस्तक्षेप पर समस्या दूर करने की मांग उठाई है।
    -एमजी कृष्णन, सचिव, आरडब्ल्यूए

    राशन कार्ड रद होने से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सब्सिडी से वंचित रहना पड़ रहा है।हमने मांग की है कि हमारे ब्लाक 20 की वर्तमान श्रेणी की पुनः समीक्षा की जाए और सभी पात्र निवासियों के राशन कार्ड तत्काल बहाल किए जाएं, जिससे राहत मिले।
    -राजेश सिंह, चेयरमैन, आरडब्ल्यूए

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