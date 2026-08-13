दिल्ली में राशन कार्ड रद होने से 600 परिवारों पर संकट, सब्सिडी वाले अनाज और सरकारी योजनाओं से हुए वंचित

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी एक्सटेंशन स्थित डीडीए फ्लैट्स के निवासियों के राशन कार्ड रद होने से इलाके के छह सौ परिवार परेशान हैं। स्थानीय आरडब्ल्यूए के मुताबिक इलाके के डीडीए फ्लैट्स में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं।

पात्र निवासियों के राशन कार्ड रद होने से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री एवं दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री तक को पत्र भेजकर सभी पात्र लोगों के राशनकार्ड दोबारा से बहाल करने की गुहार लगाई गई है।