दिल्ली की वोटर लिस्ट से 47.7 लाख नाम बाहर! ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे शामिल, 30 सितंबर तक जुड़वाने का मौका

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत सोमवार को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं होंगे।

दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 97.5 लाख के गणना प्रपत्र जमा और डिजिटल किए जा चुके हैं। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं होंगे, उन्हें 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कर सूची में नाम शामिल कराने का मौका मिलेगा।



दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, घर-घर जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया 17 अगस्त को समाप्त हुई थी। इस दौरान 1,45,10,299 मतदाताओं में से करीब 67.18 प्रतिशत यानी 97.5 लाख के प्रपत्र जमा और डिजिटल किए गए। शेष करीब 47.7 लाख मतदाताओं को ‘अनकलेक्टेबल’ मानते हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य (एएसडीडीओ) श्रेणियों में रखा गया है।



इन मतदाताओं के नाम सोमवार को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में नहीं होंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका नाम हमेशा के लिए मतदाता सूची से हट गया है। ऐसे मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी इन दावों की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में शामिल करेंगे।

सूची में नाम होने के बावजूद मिल सकता है नोटिस ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही मतदाता सूची की एक और स्तर पर जांच शुरू होगी। ऐसे मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया जा सकता है, जिनके विवरण 2002 की गहन पुनरीक्षण सूची से मेल नहीं खाते हैं या जिनके गणना प्रपत्र में कोई विसंगति मिली है।



अधिकारियों के मुताबिक, इनमें मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज नाम और 2002 की सूची में नाम के बीच अंतर, मतदाता और उसके माता-पिता की उम्र में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर तथा भाई-बहनों की जन्मतिथि में नौ महीने से कम का अंतर जैसी विसंगतियां शामिल हो सकती हैं।

यदि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को मतदाता की उम्र या नागरिकता को लेकर संदेह होता है तो वह अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है। सिर्फ आधार कार्ड पात्रता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।



दस्तावेजों की जरूरत मतदाता की जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग होगी। एक जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोगों को जन्मतिथि और/या जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देना होगा। एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और माता-पिता में से किसी एक के दस्तावेज देने होंगे।

दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने तथा दोनों माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे। ओखला में सबसे ज्यादा नाम ‘अनकलेक्टेबल’ एसआइआर के दौरान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आंकड़ों में काफी अंतर सामने आया है। रोहिणी में सबसे ज्यादा 83.43 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटल हुए, जबकि तुगलकाबाद में यह आंकड़ा सबसे कम 52.15 प्रतिशत रहा।



अल्पसंख्यक बहुल सीटों में ओखला में सबसे अधिक 45.32 प्रतिशत प्रपत्र अनकलेक्टेबल पाए गए। यहां 3,62,813 में से 1,64,435 प्रपत्र इस श्रेणी में रखे गए।