दिल्ली के होटलों में अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी, स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा; डिटेंशन सेंटर भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रह रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों को नबी करीम इलाके के होटलों से पकड़ा है।

चारों डबल-एंट्री वीजा पर भारत आए थे, जिसमें 15 दिन तक रुकने की अनुमति थी। इनकी पहचान जोहेरुल इस्लाम, काजी मोहम्मद नईमुर रहमान, मोहम्मद मुहित उद्दीन और महिम के रूप में हुई है।

पुलिस ने इनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े अन्य दस्तावेजों की पुष्टि के बाद होटल से पकड़ा और फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस (एफआरआरओ) के सामने पेश कर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।