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दिल्ली के होटलों में अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी, स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा; डिटेंशन सेंटर भेजा

By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:58 PM (IST)

दिल्ली के नबी करीम इलाके से चार बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रहने के ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने चार बांग्लादेशी पकड़े। फोटो: आर्काइव

दिल्ली पुलिस ने चार बांग्लादेशी पकड़े। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. नबी करीम इलाके के होटलों से पकड़े गए चार बांग्लादेशी नागरिक

  2. डबल-एंट्री वीजा पर 15 दिन की अनुमति का उल्लंघन किया

  3. एफआरआरओ के समक्ष पेश कर डिटेंशन सेंटर भेजा गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रह रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों को नबी करीम इलाके के होटलों से पकड़ा है।

चारों डबल-एंट्री वीजा पर भारत आए थे, जिसमें 15 दिन तक रुकने की अनुमति थी। इनकी पहचान जोहेरुल इस्लाम, काजी मोहम्मद नईमुर रहमान, मोहम्मद मुहित उद्दीन और महिम के रूप में हुई है।

पुलिस ने इनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े अन्य दस्तावेजों की पुष्टि के बाद होटल से पकड़ा और फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस (एफआरआरओ) के सामने पेश कर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।

ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत की गई कार्रवाई 

मध्य जिला उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, मध्य जिले में ऑपरेशन विस्टा 1.0 के तहत विदेशी नागरिकों की पहचान कर अवैध रूप से देश में रह रहे नागरिकों को पकड़ा जा रहा है।

जांच के दौरान टीम नबी करीम इलाके में आराकशां रोड पर स्थित होटल ए. ब्राडवे पहुंची, जहां जोहेरुल इस्लाम नामक बांग्लादेश नागरिक ठहरा मिला।

इसके बाद, राम नगर स्थित होटल न्यू आनंद निवास से तीन और बांग्लादेशी नागरिक ठहरे मिले। उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा से जुड़े दूसरे दस्तावेजों की पुष्टि के बाद पता चला कि चारों अवैध रूप से रह रहे थे।

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