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प्रकाश पर्व पर दिल्ली से 555 तो पंजाब से पाकिस्तान जाएंगे 1800 लोग, सिख श्रद्धालुओं का कोटा तय

By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:29 PM (IST)

केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे ...और पढ़ें

श्रद्धालुओं का जत्था 22 नवंबर को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना होगा और एक दिसंबर को वापस लौटेगा। फाइल फोटो

श्रद्धालुओं का जत्था 22 नवंबर को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना होगा और एक दिसंबर को वापस लौटेगा। फाइल फोटो

HighLights

  1. 3000 सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति।

  2. प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी के दर्शन।

  3. दिल्ली से 555, पंजाब से 1800 श्रद्धालु शामिल।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत से तीन हजार सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यह जत्था 22 नवंबर को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना होगा और एक दिसंबर को वापस लौटेगा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलों और विदेश मामलों के सलाहकार परमजीत सिंह चंडोक ने इसे लेकर खुशी जताई है।
कालका ने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने एक जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखा था। गृह मंत्री ने कमेटी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए तीन हजार श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान भेजने की मंजूरी प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रद्धालु नानक देव जी के जन्मस्थान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर के दर्शन करेंगे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद गृह मंत्रालय पाकिस्तान सरकार को श्रद्धालुओं की सूची भेजेगा और उसी के अनुसार जत्था रवाना होगा। गृह मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की संख्या का कोटा भी निर्धारित किया है।

निर्धारित कोटे में कहां से कितने जाएंगे?

क्रम

राज्य/स्थान

श्रद्धालुओं की संख्या

संस्था/व्यवस्था

1

दिल्ली

555

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

2

पंजाब

1,800

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी

3

हरियाणा

200

4

हिमाचल प्रदेश

15

5

जम्मू-कश्मीर

40

6

झारखंड

16

7

कर्नाटक

10

8

मध्य प्रदेश

10

9

महाराष्ट्र

90

10

ओडिशा

10

11

राजस्थान

50

12

उत्तर प्रदेश

35

13

उत्तराखंड

25

14

पश्चिम बंगाल

5

15

चंडीगढ़

45

कुल

15 स्थान

2,906

उन्होंने संगत से अपील की कि वे समय रहते अपने पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं, ताकि गृह मंत्रालय से समय पर अनुमति प्राप्त की जा सके।