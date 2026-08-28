प्रकाश पर्व पर दिल्ली से 555 तो पंजाब से पाकिस्तान जाएंगे 1800 लोग, सिख श्रद्धालुओं का कोटा तय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत से तीन हजार सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यह जत्था 22 नवंबर को वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान रवाना होगा और एक दिसंबर को वापस लौटेगा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलों और विदेश मामलों के सलाहकार परमजीत सिंह चंडोक ने इसे लेकर खुशी जताई है।

कालका ने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने एक जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखा था। गृह मंत्री ने कमेटी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए तीन हजार श्रद्धालुओं के जत्थे को पाकिस्तान भेजने की मंजूरी प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रद्धालु नानक देव जी के जन्मस्थान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर के दर्शन करेंगे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद गृह मंत्रालय पाकिस्तान सरकार को श्रद्धालुओं की सूची भेजेगा और उसी के अनुसार जत्था रवाना होगा। गृह मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की संख्या का कोटा भी निर्धारित किया है।