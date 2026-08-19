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दिल्ली में मैटाडोर से अस्पताल पहुंचा 275 किलो का किशोर, सर्जरी के बाद दो महीने में घटा 50 किलो वजन

By Anoop Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:25 AM (IST)

16 वर्षीय 275 किलोग्राम के अत्यधिक मोटे किशोर की दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सफल लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टामी सर्जरी की गई। 20 विशेषज्ञों की टीम द्वारा की गई इस जटिल सर्जरी से किशोर का वजन 50 किलोग्राम कम हुआ, जिससे उसके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया।

ऑपरेशन से पहले किशोर चिकित्सकों के साथ। सौजन्य- अस्पताल

ऑपरेशन से पहले किशोर चिकित्सकों के साथ। सौजन्य- अस्पताल

HighLights

  1. 16 वर्षीय 275 किलो के किशोर की सफल सर्जरी।

  2. अत्यधिक मोटापे के कारण सांस लेने में गंभीर परेशानी थी।

  3. सर गंगाराम अस्पताल में 20 विशेषज्ञों ने किया उपचार।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आयु महज 16 वर्ष और वजन 275 किलोग्राम। अत्यधिक मोटापे के कारण सांस लेने में गंभीर परेशानी, आब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और व्यापक त्वचा संक्रमण।

उपचार के लिए अस्पताल ले जाना था तो कार में आया, इस पर मैटाडोर से सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में बीएमआई 100 मिला।

दो सप्ताह पीडियाट्रिक आइसीयू में रखकर पहले उसे सर्जरी के लिए तैयार किया गया, इसके बाद विशेषज्ञों की टीम से आपसी समन्वय से किशोर की सफल लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टामी की।

50 किलो वजन कम, 275 से घटकर 223 किलो हुआ

सर्जरी के करीब दो महीने बाद किशोर का वजन 275 से घटकर 223 किलोग्राम हो गया है। चिकित्सकों के अनुसार उपचार का लक्ष्य केवल वजन घटाना नहीं, बल्कि उसकी गतिशीलता बढ़ाना, स्लीप एपनिया और सांस संबंधी परेशानी कम करना तथा मोटापे से जुड़ी मेटाबोलिक और हृदय संबंधी खतरे को कम करना है।

20 विशेषज्ञों ने मिलकर तय किया सर्जरी का रास्ता

अत्यधिक वजन के कारण मरीज को आपरेशन के दौरान सही स्थिति में रखने, एनेस्थीसिया देने, लैप्रोस्कोपिक प्रक्रिया और सर्जरी के बाद सांस की निगरानी के लिए पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, बैरिएट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलाजी, कार्डियोलाजी और एनेस्थीसिया के करीब 20 विशेषज्ञों की टीम सर्जरी में सहयोग किया।

उपचार का नेतृत्व करने वाले डा. दक्ष सेठी ने बताया कि उम्र, वजन और गंभीर स्लीप एपनिया को देखते हुए सर्जरी के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई।

पहले सांस संभाली, फिर हुई सर्जरी

डा. अनिल सचदेव ने पीडियाट्रिक आइसीयू में मरीज को स्थिर करने और इंटेंसिव केयर प्रबंधन में भूमिका निभाई। डा. निशांत वाधवा ने अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी और डा. नीरज अग्रवाल ने हृदय संबंधी जिम्मेदारी निभाई।

डा. दक्ष सेठी, डा. सुधीर कल्हान, डा. मुकुंद खेतान और डा. सुविराज जान ने सर्जरी की। एनेस्थीसिया टीम में डा. राकेश सक्सेना, डा. शिखा शर्मा और डा. सवितार मल्होत्रा शामिल रहे।

तीन दिन में डिस्चार्ज, नियमित निगरानी

सर्जरी सफल रही और तीन दिन बाद किशोर को छुट्टी दे दी गई। डा. सुधीर कल्हान ने बताया कि लक्ष्य तत्काल वजन घटाना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता सुधारना है। इसके लिए किशोर का नियमित मल्टीडिसिप्लिनरी फालोअप और वजन प्रबंधन कार्यक्रम जारी है।

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