Delhi Bomb Blast: आखिर कौन था 71 लोगों की बेरहम मौत का जिम्मेदार? आज 20 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 29 अक्टूबर को 2005 में दिल्ली में हुए आतंकी हमलों की 20वीं बरसी है। तीन जगहों पर हुए सीरियल धमाके में 71 लोगों की मौत हो गई थी और 157 लोग घायल हो गए थे। पहला धमाका शाम 5:45 बजे पहाड़गंज, दूसरा 5:50 बजे सरोजनी नगर मार्केट और तीसरा 6:50 बजे कालकाजी में हुआ था।

बम धमाके में मरने वाले लोगों के स्वजन को चार-चार लाख और घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा मिल तो गया लेकिन दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को फांसी की सजा न मिल पाने पर उनके दिल में कसक बरकरार है। हमले की कड़ी न जोड़ पाने के कारण लचर जांच का ही नतीजा कहा जाए कि 12 साल तक चली सुनवाई के बाद फरवरी 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने दो आरोपी मोहम्मद रफीक शाह और हुसैन को बरी कर दिया।

आरोपी तारिक अहमद डार को सजा तो सुनाई गई, लेकिन बम धमाकों में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा से होने के कारण उसे 10 साल की सजा मिली। तीनों 12 साल से जेल में बंद थे। लिहाजा तारिक अहमद डार को भी जेल से रिहा कर दिया गया। जिस दिन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कोर्ट में मौजूद धमाकों में मारे गए लोगों के व रिश्तेदार सन्न रह गए थे।

अदालत का फैसला सुनकर सन्न रह गए थे लोग खचाखच भरी अदालत में लोग आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि फिर धमाका किसने किया। कुछ लोग फैसला सुनकर रो थे तो कुछ इतने सदमे में आ गए थे कि मानों पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी का मन इस बात को लेकर दुखी हुआ कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। अदालत से बाहर आने के बाद लोगों ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही, लेकिन इसके लिए स्वजन एकजुट नहीं हो पाए।

कुछ के स्वजन की भी मौत हो गई तो कुछ का दिल्ली से बाहर तबादला हो गया। कई तरह की समस्या आने के कारण स्वजन ने आगे की लड़ाई लड़ने का मन त्याग दिया। स्वजन की तरफ से दबाव न आने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली और हाईकोर्ट में अपील नहीं की। कहा जा रहा है कि दिल्ली का यह पहला हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील नहीं की।

इंडियन मुजाहिद्दीन ने दिया था बम धामकों को अंजाम सूत्रों की मानें तो इस धमाके को इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था। सिमी पर प्रतिबंध के बाद 2004 में ही उसके सभी सक्रिय सदस्यों ने इंडियन मुजाहिद्दीन बना लिया था, लेकिन पुलिस व केंद्रीय एजेंसियां इस बात को लेकर अनभिज्ञ रहे। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसके सदस्यों ने केरल में जाकर ठिकाना बनाया और वहां हथियार चलाने से लेकर बम बनाने आदि के प्रशिक्षण लेकर देश भर में तबाही मचाने की साजिश रची। इसके लिए सबसे पहले इंडियन मुजाहिद्दीन ने कोलकाता में श्रीलेदर के मालिक का अपहरण किया।

मोटी रकम वसूलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उस पैसे से हथियार खरीदकर कोलकाता में अमेरिकन सेंटर के बाहर हमला किया और उसके बाद आगरा में एक व्यवसायी को अगवा किया। उक्त घटना के बाद आतंकी आसिफ रजा खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट कोे आजमगढ़ के रहने वाले आसिफ रजा खान, आमीर रजा व साजिद शेख ने कराया था।

इसके बाद इन्होंने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर सात अलग-अलग ब्लास्ट कराए। उस धमाके में 209 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इंडियन मुजाहिद्दीन कई साल तक जयपुर, हैदराबाद, पूणे, अयोध्या, आदि देशभर में एक के बाद कई आतंकी हमले कराता रहा, लेकिन जिम्मेदारी न लेने के कारण न तो केंद्रीय एजेंसियां और न ही राज्यों की पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई कि हमले के पीछे किसका हाथ है।

2008 में दिल्ली में फिर से सीरियल ब्लास्ट कराने के बाद इंडियन मुजाहिद्दीन ने जब आगरा से मीडिया को भेल भेज कर पहली बार जिम्मेदारी ली तब सुराग मिलने पर तमाम एजेंसियां लगातार जांच में जुट गईं और उसके बाद आइएम के कारनामे का पता लगता गया। कुछ ही साल में आइएम के 40 आतंकी दबोच संगठन की कमर तोड़ दी गई।