सिख विरोधी दंगे में मृतकों के आश्रितों को नौकरी में उम्र की बाधा दूर, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर दिल्ली सरकार में नौकरी प्राप्त करने में आने वाली बाधा दूर हो गई है। कई मृतकों के आश्रित पत्नी या बच्चे की उम्र अधिक होने के कारण वह नौकरी के लिए अयोग्य हो गए हैं। अब इस तरह के आश्रितों के बच्चे भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने की नीति से संबंधित निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, कई मृतकों के आश्रित अब 50 वर्ष या उससे भी अधिक आयु के हो चुके हैं। वह नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें परिवार की अगली पीढ़ी जैसे पुत्र, पुत्री, बहू या दामाद को नौकरी के लिए नामित करने का विकल्प दिया गया है। इससे पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी मिल सकेगी।